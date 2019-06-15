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00:19 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦОДД сообщил о перекрытиях в центре Москвы 15 и 16 июня из-за митингов в поддержку Голунова

Несколько улиц в Москве будут перекрыты 15 и 16 июня из-за проведения митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД). ЦОДД рекомендовал добираться до мероприятий на метро.

Будут полностью перекрыты с 20:00 15 июня до 20:00 16 июня:

  • улица Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка
  • проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.
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Напомним, 6 июня журналиста Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что вещество ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью.

Действия сотрудников полиции вызвали общественный резонанс и массовые протесты. После этого Генпрокуратура запросила материалы для проверки дела, а господин Колокольцев 11 июня принял решение о прекращении дела Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

12 июня в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова. Акция сопровождалась жесткими задержаниями. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200. По оценке корреспондента «Ъ», на марш пришли более 2,5 тыс. человек. В «ОВД-инфо» утверждают, что были задержаны более 540 человек.

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