04:26 (мск), источник: ТАСС
ЕС осудил применение смертной казни в Белоруссии
ТАСС, 14 июня. Также в Брюсселе призвали Минск ввести мораторий на смертную казнь.
Евросоюз осуждает случаи смертной казни в Белоруссии и призывает ввести мораторий на ее применение. Об этом в пятницу заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич. «ЕС повторяет свой решительный протест против смертных приговоров при любых обстоятельствах и призывает Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене», — цитирует Косьянчич пресс-служба ведомства.
По словам представителя, «смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека» и «противоречит международным обязательствам Минска».
Западные политики неоднократно заявляли, что введение моратория на смертную казнь может стать первым шагом на пути вступления Белоруссии в Совет Европы. За последние 20 лет в стране казнили более 400 человек.