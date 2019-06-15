Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Сценариста "Чернобыля" удивила реакция россиян и украинцев
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Настоящая или «пластиковая»: как правильно выбрать клубнику На российских прилавках появилась клубника из Крыма, Липецка и Краснодарского края
Есть «одна вещь»: Макаревич объяснил ненависть к Зеленскому
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
Мать ослушалась врачей и спасла жизнь «сонному» ребенку
5 болезней, на которые указывает постоянная жажда
«Омерзительно и стыдно»: актриса о вызвавшем неслыханный резонанс
После слов Хабенского зал взорвался овациями
Звезда сериала «Физрук» впервые стала мамой
О каких болезнях расскажут волосы ребенка
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
29Отпуск в СССР: как отдыхали на курортах и в санаториях
11Победители конкурса National Geographic Travel Photographer of the Year
04:26 (мск), источник: ТАСС

ЕС осудил применение смертной казни в Белоруссии

ТАСС, 14 июня. Также в Брюсселе призвали Минск ввести мораторий на смертную казнь.

Евросоюз осуждает случаи смертной казни в Белоруссии и призывает ввести мораторий на ее применение. Об этом в пятницу заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич. «ЕС повторяет свой решительный протест против смертных приговоров при любых обстоятельствах и призывает Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к ее отмене», — цитирует Косьянчич пресс-служба ведомства.

По словам представителя, «смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека» и «противоречит международным обязательствам Минска».

Белоруссия остается единственным в Европе государством, где применяется смертная казнь.

Западные политики неоднократно заявляли, что введение моратория на смертную казнь может стать первым шагом на пути вступления Белоруссии в Совет Европы. За последние 20 лет в стране казнили более 400 человек.

Читайте также

 Девушка изменяет мужу со своим студентом и сразу ему в этом признается
Они поедают все живое, а женщины порой даже жрут собственных детей
CNN: Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой
Посольство России в США подтвердило гибель чемпиона России
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине
Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада
Жители пензенского села требуют наказать виновных в убийстве
Майк Тайсон рассказал, как супруга изменила ему с Бредом Питтом
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре» Фестиваль российского кино на берегу Черного моря продолжается премьерами фильмов о семейных отношениях — драмы «Верность» и комедии «Давай разведемся»
Авто
Новая «Мазда» в России: цена неприятно удивила Российское представительство японского бренда анонсировало российские продажи хэтчбека Mazda 3, а к дилерам автомобиль поступит через несколько недель
Недвижимость
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
История россиянки о жизни в Швейцарии
В Москве подорожали новые квартиры всех видов
За какие растения на участке накажут?
Дети
Звезда сериала «Физрук» впервые стала мамой Актриса родила сына (фото)
Леди
Ани Лорак заподозрили в романе с 26-летним продюсером По слухам, у 40-летней певицы появился молодой бойфренд.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь