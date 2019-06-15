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05:02 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Нотр-Даму не хватает пожертвований

Какая сумма необходима для реконструкции собора.

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10
фотографий
10
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Нотр-Дам получил только 9% от обещанной суммы пожертвований. За два месяца после пожара спонсоры перечислили на восстановление собора только 80 из обещанных €850 млн, сообщает радио France Info. Большую часть этой суммы пожертвовали частные лица. На какие средства теперь будут восстанавливать Нотр-Дам?

Многие небольшие инвесторы и муниципалитеты отказались от обещаний, увидев сумму €850 млн, но крупные спонсоры все-таки собираются перечислить деньги позже, рассказал собственный корреспондент «Ъ FM» в Париже Денис Стрелков: «Вначале вы просто заполняете специальную форму на сайте либо звоните в специальную организацию, либо отправляете простое письмо. Это есть обещание пожертвования. После этого вы можете отдать ту сумму, которую вы пообещали, можете меньшую, а можете и отказаться.

Говорить о том, что Нотр-Дам в опасности, наверное, слишком рано, потому что самые крупные жертвователи все еще говорят о том, что деньги перечислят. Но они хотят сделать это, когда уже начнутся работы и будет понятно не только то, как будут реконструировать собор, но и сколько денег на это потребуется.

Для этого необходимо принять специальный закон, который рассматривается в сенате. Скорее всего, раньше конца июля его не примут. Я думаю, к конкретным работам мы перейдем не раньше осени, а, может быть, и зимой следующего года».

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Самыми крупными спонсорами восстановления Нотр-Дама должны были стать семья Арно — владелец бренда Louis Vuitton, семья Бетанкур — основатели L"Oreal, и семья Пино — владелец бренда Gucci. €100 млн обещала перечислить и нефтегазовая компания Total. Перечисление благотворительных пожертвований — это долгий и сложный процесс, говорит президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган: «В инвестиционном банкинге есть понятия firm commitment и soft commitment. Soft commitment — это когда я вам говорю, мол, конечно, я непременно найду деньги. Firm commitment — это когда я четко оформляю свои договоренности с обязывающими документами и так далее. Все эти предварительные договоренности были исключительно soft commitment.

Там комбинация нескольких факторов. Первый — бюджет. Когда все понимают, что в бюджете львиная доля тех, кто к нему примазался, большого энтузиазма у инвесторов это не вызывает. Второй — сегодня мобилизовать деньги совсем не просто, потому что у любого бизнеса они хранятся либо в ценных бумагах, либо вложены в какие-то проекты.

Последнее — это, естественно, комплаенс, когда под любой, даже самый безобидный платеж надо готовить десятки обоснований».

Во время пожара сгорели две трети крыши Нотр-Дама и рухнул шпиль. Несущие конструкции целы, но внутренний деревянный каркас и интерьер собора придется восстанавливать. И реставраторам вряд ли хватит суммы меньше €1 млрд, считает ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский: «Если сейчас есть только 9%, то, вероятно, можно сделать обследование всего, что было разрушено в результате пожара, с какими-то элементами проектирования, не более того. Проекты, которые я видел, радикально уменьшали цену, но так же радикально они уменьшали и историческую ценность этого здания».

Как бы ни хотелось реконструировать его дешевле, быстрее и использовать преимущества, которые дают новые материалы, не вижу возможности сделать это без ущерба облику Парижа.
Дмитрий Швидковский
ректор МАРХИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает, что реконструкцию Нотр-Дама нужно завершить за пять лет — до Олимпиады 2024 года в Париже.

Юлия Грицай

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Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

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