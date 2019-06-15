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05:41 (мск), источник: ТАСС

В Швейцарии десятки тысяч женщин не вышли на работу, протестуя против неравенства

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/ — Забастовка началась в Лозанне, где около сотни демонстранток пришли на площадь Рипонн, чтобы зажечь фейерверк.

Источник: AFP 2019

Десятки тысяч женщин в Швейцарии не пошли в пятницу на работу, чтобы участвовать в манифестациях против гендерного неравенства в оплате труда, домашнего насилия и непропорционально низкого представительства в органах власти. Инициированная профсоюзами акция, получившая название «Женская забастовка», прошла в Берне, Цюрихе, Женеве, Лозанне, Базеле, Сьоне, Невшателе и других городах.

Забастовка началась в ранние утренние часы, в частности, в Лозанне, где около сотни демонстранток пришли на площадь Рипонн, чтобы зажечь фейерверк, сообщает швейцарская вещательная компания RTS. По ее данным, в течение дня движение сильно выросло по всей стране, различные мероприятия состоялись во всех уголках Швейцарии. Как подчеркивает вещательная компания на своем сайте, пока рано подводить итоги о мобилизации на общенациональном уровне, однако ясно, что десятки тысяч собрались на улицах Швейцарии, в том числе 30 тыс. митингующих было в Лозанне, 30 тыс. — в Берне, в Женеве их было от 12 тыс. до 15 тыс. Многие участницы маршей оделись в фиолетовые блузы и платья, несли флаги и шары этого цвета, избранного своеобразным протестным символом.

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Депутаты швейцарского парламента символически прервали в пятницу заседание на 15 минут. Министр обороны, защиты населения и спорта Виола Амхерд, представляющая в коалиционном правительстве центристскую Демократическо-христианскую партию, и некоторые женщины-парламентарии были в одежде фиолетового цвета.

Дата была выбрана для акции не случайно. Манифестации были приурочены к 28-й годовщине первой забастовки женщин, она же была посвящена 10-летию референдума 1981 года, решением которого в конституции страны был закреплен принцип гендерного равенства. Хотя основной закон гарантирует «равную оплату за равный труд», на практике дело обстоит не так.

Согласно официальной статистике за 2016 год, средняя зарплата мужчин в Швейцарии составляла 6830 франков, а женщин — 6011 франков, то есть разница составляла 12%.

В органах власти женщины также представлены меньше: в правительстве их 43%, в Национальном совете (нижней палате парламента) женщин 32%, в Совете кантонов (верхней палате) — 15%, в кантональных правительствах — 25%, кантональных парламентах — 29%.

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