16:03 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают.
Летний Петербург —
Поляков много времени уделяет поиску живописных уголков, и чаще всего это вовсе не парадные ракурсы. Большинство снимков Алексея объединяет атмосфера легкого запустения, так свойственная старым постройкам Северной столицы.
Он умеет поймать атмосферу остановившегося времени и передать ее — будь то пустынная парадная или «хеви-металл» балкон с черепами и электрухами.
Чаще всего, выкладывая фотографии в своем Instagram, Поляков отмечает, где это было снято — так что при желании любители жанра могут сами попытаться найти места, попавшие в кадр.
Снимок с противогазом, например, сделан в церкви Милующей иконы Божией Матери на Васильевском острове.
А это граффити — на Петроградке: Гатчинская улица, 22.
Конструктивистское здание — Дом Советов Нарвского района.
Живописный полуразрушенный дворик можно поискать на Васильевском. Впрочем, искать придется долго: подобной натуры там немало.
Снимки Алексея неизменно вызывают отклик у фолловеров. «А из нашего окна боль и пустота видна! — А из нашего окошка лишь депрессии немножко…» — комментирует этот кадр одна из подписчиц.
«Летающую» пожарную машину Поляков фотографировал дважды: сначала ему не понравился свет, так что второй раз Алексею пришлось специально ради этого кадра вставать на рассвете.
Алексей использует квадрокоптер, чтобы получить необычные ракурсы. Такими петербургские
Забраться на крышу «сталинки» в Колпино тоже можно, скорее, лишь теоретически. Хотя некоторые петербуржцы там и бывали.
Одна из черных лестниц Васильевского острова. Попасть на нее тоже непросто — открыта только «для своих».
«Дом с петухом» находится в самом центре, на Шпалерной улице.
А этот «осколок эпохи» можно разыскать в подвале одного из жилых домов Петроградки.
«Колодец» находится в окрестностях Достоевской улицы и, судя по снимку, обладает соответствующим колоритом.
Это не монтаж, не постановка и не съемки «Анны Карениной»:
Форт «Император Александр I» в Кроншадте известен еще и как «Чумной»: с 1899 по 1917 годы он был лабораторией по исследованию «черной смерти».
Один из кусочков этого «тетриса» — старейшая в Петербурге Аптека Пеля. С такой высоты даже наверняка оживленные днем улицы города выглядят безлюдными. Это общее настроение всех снимков Полякова — словно бы постапокалиптический и пустой, город на них, тем не менее, всегда прекрасен.