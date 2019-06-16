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16:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают

Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают.

Летний Петербург — must-visit не только для россиян. В город съезжаются туристы, без преувеличения, со всего мира, и каждый находит на петербургских улицах и во дворах что-то свое. Но чтобы увидеть город так, как его видит фотограф Алексей Поляков, в этом городе надо жить.

Поляков много времени уделяет поиску живописных уголков, и чаще всего это вовсе не парадные ракурсы. Большинство снимков Алексея объединяет атмосфера легкого запустения, так свойственная старым постройкам Северной столицы.

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Он умеет поймать атмосферу остановившегося времени и передать ее — будь то пустынная парадная или «хеви-металл» балкон с черепами и электрухами.

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Чаще всего, выкладывая фотографии в своем Instagram, Поляков отмечает, где это было снято — так что при желании любители жанра могут сами попытаться найти места, попавшие в кадр.

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Снимок с противогазом, например, сделан в церкви Милующей иконы Божией Матери на Васильевском острове.

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А это граффити — на Петроградке: Гатчинская улица, 22.

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Конструктивистское здание — Дом Советов Нарвского района.

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Живописный полуразрушенный дворик можно поискать на Васильевском. Впрочем, искать придется долго: подобной натуры там немало.

Снимки Алексея неизменно вызывают отклик у фолловеров. «А из нашего окна боль и пустота видна! — А из нашего окошка лишь депрессии немножко…» — комментирует этот кадр одна из подписчиц.

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«Летающую» пожарную машину Поляков фотографировал дважды: сначала ему не понравился свет, так что второй раз Алексею пришлось специально ради этого кадра вставать на рассвете.

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Алексей использует квадрокоптер, чтобы получить необычные ракурсы. Такими петербургские дворы-колодцы без летающей оптики не увидишь.

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Забраться на крышу «сталинки» в Колпино тоже можно, скорее, лишь теоретически. Хотя некоторые петербуржцы там и бывали.

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Одна из черных лестниц Васильевского острова. Попасть на нее тоже непросто — открыта только «для своих».

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«Дом с петухом» находится в самом центре, на Шпалерной улице.

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А этот «осколок эпохи» можно разыскать в подвале одного из жилых домов Петроградки.

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«Колодец» находится в окрестностях Достоевской улицы и, судя по снимку, обладает соответствующим колоритом.

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Это не монтаж, не постановка и не съемки «Анны Карениной»: ретро-поезд действительно периодически ходит с Витебского вокзала.

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Форт «Император Александр I» в Кроншадте известен еще и как «Чумной»: с 1899 по 1917 годы он был лабораторией по исследованию «черной смерти».

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Один из кусочков этого «тетриса» — старейшая в Петербурге Аптека Пеля. С такой высоты даже наверняка оживленные днем улицы города выглядят безлюдными. Это общее настроение всех снимков Полякова — словно бы постапокалиптический и пустой, город на них, тем не менее, всегда прекрасен.

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