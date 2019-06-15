Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения (фото)
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Светлана Ходченкова блистала на ювелирной презентации
Как выглядит и чем живет самый южный город России: фото
«Простые решения»: Защита от комаров, клещей и прочих кровососов Как спасаться от укусов комаров, клещей, мошек и слепней? Какими средствами помочь, если спастись не удалось?
Названы самые счастливые пары по знаку Зодиака: их всего две
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Светлана Ходченкова блистала на ювелирной презентации
Паулина Андреева и Равшана Куркова на светском рауте
Дочь Даны Борисовой признала вину в конфликте с матерью
Имена, которые стали популярны благодаря фильмам
За какие растения на участке могут наказать
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
11Победители конкурса National Geographic Travel Photographer of the Year
11Огненный ад
06:09 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему пенсионерам не хватает на жизнь?

Аудиторы Счётной палаты подсчитали: российские пенсионеры при средней пенсии в 14 000 руб., с учётом обязательных расходов на жильё и лекарства, могут потратить на себя не больше 200 руб. в день.

Источник: AP 2019

Низкие доходы населения не выходят из информповестки уже не первую неделю: статданные, соцопросы показывают, что даже у работающих людей не хватает денег на крупные покупки, нормальный отдых, а порой и на одежду и обувь. Официальная власть в ответ апеллирует к отчётам, по которым и зарплата, и пенсия в стране растут. А какова ситуация на самом деле?

Валентина Жабунина, ветеран труда, Оренбургская обл.:

— Я 20 лет на пенсии. Мой трудовой стаж — 37 лет, из которых 20 я работала хирургической медсестрой, 7 лет — в психиатрии, и в 1999 г. уходила на пенсию с должности главной медсестры поликлиники с зарплатой 720 руб. Пенсию мне тогда назначили хорошую — 420 руб. Года четыре я себя ощущала счастливой пенсионеркой, а потом всё покатилось по наклонной, и вместе с реформами моя пенсия потерялась.

Читайте также
Россиян хотели массово подписать на новую систему накопления пенсий. Но вмешался Путин

Сейчас я получаю 13 600 руб. И первым делом бегу платить за квартиру — это 3000 руб. От домашнего телефона отказалась, чтобы сэкономить 300−400 руб. Воду стараюсь тратить в месяц не больше 1,5 куба холодной и 1 куба горячей: когда посуду мою, воду в тазик собираю, её потом для унитаза можно использовать. 1500—2000 руб. уходит на лекарства — это тоже обязательный платёж. На жизнь остаётся около 9 тыс.

Свой бюджет приходится рассчитывать очень строго. Картошки и лука беру столько, чтобы хватило до конца месяца. Мяса, а вернее, мясных обрезков (их в конце дня на рынке подешевле отдают), — 2 кг, но лучше брать курочку, на неё часто бывают скидки. Из фруктов могу побаловать себя дешёвыми полугнилыми мандаринками.

Одежду и обувь не покупаю — живу прошлыми запасами. Съездить к родственникам тоже не по карману — билеты в плацкарт 4000 руб., а ещё гостинцев надо собрать.

И ведь у меня считается ещё более-менее приличная пенсия. Сейчас медсёстры уходят с 9000 руб. Это ж только на хлеб и молоко. Хорошо, если пенсионеров в семье двое. На две пенсии старикам ещё худо-бедно можно существовать, а когда один остаёшься… Моя мама в годы войны была бригадиром тракторной бригады. Она жила с надеждой, что у её детей жизнь будет лучше. Ошиблась. Я её похоронила 5 лет назад. Почти год заранее откладывала с пенсии, собирая ей на похороны. Каково это?

Я считаю, что пожилые люди должны получать 35−40 тыс. — тогда можно было бы доживать свой век достойно. С улыбкой. А сейчас — только горечь и слёзы. И обида. Зачем чиновники врут, что пенсия растёт, потому что прилично индексируется? Или советуют создавать подушку безопасности. Я её создала в 90-е гг. 20 тыс. было на книжке. Все они сгорели до копейки. С каждым годом я — бывшая главная медсестра с казалось бы приличной пенсией — просто нищаю.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Ад в солнечном Узбекистане. Как «дружба народов» обернулась кровавой бойней
CNN: Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине
Жители пензенского села требуют наказать виновных в убийстве
Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на РФ
Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада
Посольство России в США подтвердило гибель чемпиона России
Евросоюз осудил смертные казни в Белоруссии
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре» Фестиваль российского кино на берегу Черного моря продолжается премьерами фильмов о семейных отношениях — драмы «Верность» и комедии «Давай разведемся»
Авто
Новая «Мазда» в России: цена неприятно удивила Российское представительство японского бренда анонсировало российские продажи хэтчбека Mazda 3, а к дилерам автомобиль поступит через несколько недель
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Петербургская недвижимость оказалась лучше московской
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Дети
Звезда сериала «Физрук» впервые стала мамой Актриса родила сына (фото)
Леди
Ани Лорак заподозрили в романе с 26-летним продюсером По слухам, у 40-летней певицы появился молодой бойфренд.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь