Почему пенсионерам не хватает на жизнь?

Низкие доходы населения не выходят из информповестки уже не первую неделю: статданные, соцопросы показывают, что даже у работающих людей не хватает денег на крупные покупки, нормальный отдых, а порой и на одежду и обувь. Официальная власть в ответ апеллирует к отчётам, по которым и зарплата, и пенсия в стране растут. А какова ситуация на самом деле?
Валентина Жабунина, ветеран труда, Оренбургская обл.:
— Я 20 лет на пенсии. Мой трудовой стаж — 37 лет, из которых 20 я работала хирургической медсестрой, 7 лет — в психиатрии, и в 1999 г. уходила на пенсию с должности главной медсестры поликлиники с зарплатой 720 руб. Пенсию мне тогда назначили хорошую — 420 руб. Года четыре я себя ощущала счастливой пенсионеркой, а потом всё покатилось по наклонной, и вместе с реформами моя пенсия потерялась.
Сейчас я получаю 13 600 руб. И первым делом бегу платить за квартиру — это 3000 руб. От домашнего телефона отказалась, чтобы сэкономить 300−400 руб. Воду стараюсь тратить в месяц не больше 1,5 куба холодной и 1 куба горячей: когда посуду мою, воду в тазик собираю, её потом для унитаза можно использовать. 1500—2000 руб. уходит на лекарства — это тоже обязательный платёж. На жизнь остаётся около 9 тыс.
Свой бюджет приходится рассчитывать очень строго. Картошки и лука беру столько, чтобы хватило до конца месяца. Мяса, а вернее, мясных обрезков (их в конце дня на рынке подешевле отдают), — 2 кг, но лучше брать курочку, на неё часто бывают скидки. Из фруктов могу побаловать себя дешёвыми полугнилыми мандаринками.
Одежду и обувь не покупаю — живу прошлыми запасами. Съездить к родственникам тоже не по карману — билеты в плацкарт 4000 руб., а ещё гостинцев надо собрать.
И ведь у меня считается ещё более-менее приличная пенсия. Сейчас медсёстры уходят с 9000 руб. Это ж только на хлеб и молоко. Хорошо, если пенсионеров в семье двое. На две пенсии старикам ещё худо-бедно можно существовать, а когда один остаёшься… Моя мама в годы войны была бригадиром тракторной бригады. Она жила с надеждой, что у её детей жизнь будет лучше. Ошиблась. Я её похоронила 5 лет назад. Почти год заранее откладывала с пенсии, собирая ей на похороны. Каково это?
Я считаю, что пожилые люди должны получать 35−40 тыс. — тогда можно было бы доживать свой век достойно. С улыбкой. А сейчас — только горечь и слёзы. И обида. Зачем чиновники врут, что пенсия растёт, потому что прилично индексируется? Или советуют создавать подушку безопасности. Я её создала в 90-е гг. 20 тыс. было на книжке. Все они сгорели до копейки. С каждым годом я — бывшая главная медсестра с казалось бы приличной пенсией — просто нищаю.
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