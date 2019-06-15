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09:54 (мск), источник: ТАСС

Житель Чехии выиграл в европейскую лотерею $63 млн

ПРАГА, 15 июня. /ТАСС/. Джекпот лотереи Eurojackpot, которая еженедельно проходит в государствах — членах Евросоюза, выпал игроку из Чехии.

Об этом в субботу, комментируя ее итоги, сказал на брифинге руководитель департамента связей с общественностью крупнейшей коммерческой компании республики по проведению розыгрышей денежный сумм и дорогостоящих предметов по билетам Sazkа Вацлав Фридманн.

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«Игрок из Чехии сорвал джекпот — 1,412 млрд крон (примерно $63 млн). Он сумел правильно угадать все семь цифр в лотерее Eurojackpot», — подчеркнул представитель компании Sazkа.

Розыгрыш состоялся в пятницу. Счастливчик должен обратиться за выигрышем к организаторам лотереи, интересы которых в Чехии представляет Sazkа, в течение года. Причитающаяся ему сумма будет переведена на банковский счет.

Это второй случай в истории Eurojackpot, когда ее победителем становились игроки из Чехии. В мае 2015 года житель Пардубицкого края (Восточная Чехия) выиграл 2,466 млрд крон (около $110 млн).

Вероятность сорвать джекпот в Eurojackpot составляет один шанс к 95 млн. Лотерейный билет, который можно купить в табачных киосках и на бензозаправочных станциях в Чехии и других государствах — членах Евросоюза, стоит 360 крон (около $14).

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