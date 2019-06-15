Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ползал на коленях: Украина простила российского актера
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Собчак, Познер, Бледанс: реакция на слова Малышевой о кретинах
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Отзывы о сериале «Чернобыль» в российских СМИ Какие отзывы о сериале «Чернобыль» можно прочесть в российских СМИ?
У хирурга появились сомнения в деле отравления Алибасова
Пелагея в купальнике произвела фурор
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
Собчак, Познер, Бледанс: реакция на слова Малышевой о кретинах
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
На Украине показали последствия блокады Крыма для украинцев
Видео с места убийства жены хоккеиста РФ
Дочь Веры Брежневой получит высшее образование в США
Российских школьников предложили избавить от тяжелых ранцев с книгами
За какие растения на участке могут наказать
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
15Закон джунглей
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
10:47 (мск), источник: Life.ru

Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу

В этот день принято посещать кладбища, ставить в церкви и дома свечи за упокой усопших.

Источник: РИА "Новости"

Православные христиане 15 июня, накануне праздника Святой Троицы, отмечают Троицкую родительскую субботу — особый день, когда поминают всех усопших, «от начала века, со времён Адама». В храмах в этот день проводится заупокойное богослужение — «Память, совершаемая всех от века почивших православных христиан, отец и братии наших».

По традиции в Троицкую родительскую субботу верующие посещают кладбище, ставят в церкви и дома свечи за упокой, а также молятся. Также православные приводят в порядок могилы и украшают их цветами, а на погребальных плитах оставляют угощения для умерших.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл призвал христиан объединить усилия ради сохранения веры.

 В Сочи заметили человека, похожего на умершего в СИЗО главаря банды Цапков
В Череповце приготовили самый большой в России бутерброд
Путин: Россия выступает за отказ от «боев без правил» в торговле
Экс-канцлер Германии признал законным присоединение Крыма
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине
Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на РФ
Потомки репрессированных в СССР не могут вернуться домой
Визит россиянина из руководства ООН в Китай взволновал США
Житель Чехии выиграл в европейскую лотерею $63 млн
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре» Фестиваль российского кино на берегу Черного моря продолжается премьерами фильмов о семейных отношениях — драмы «Верность» и комедии «Давай разведемся»
Авто
Новая «Мазда» в России: цена неприятно удивила Российское представительство японского бренда анонсировало российские продажи хэтчбека Mazda 3, а к дилерам автомобиль поступит через несколько недель
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Дети
Звезда сериала «Физрук» впервые стала мамой Актриса родила сына (фото)
Леди
Ани Лорак заподозрили в романе с 26-летним продюсером По слухам, у 40-летней певицы появился молодой бойфренд.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь