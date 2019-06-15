10:47 (мск), источник: Life.ru
Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу
В этот день принято посещать кладбища, ставить в церкви и дома свечи за упокой усопших.
Православные христиане 15 июня, накануне праздника Святой Троицы, отмечают Троицкую родительскую субботу — особый день, когда поминают всех усопших, «от начала века, со времён Адама». В храмах в этот день проводится заупокойное богослужение — «Память, совершаемая всех от века почивших православных христиан, отец и братии наших».
По традиции в Троицкую родительскую субботу верующие посещают кладбище, ставят в церкви и дома свечи за упокой, а также молятся. Также православные приводят в порядок могилы и украшают их цветами, а на погребальных плитах оставляют угощения для умерших.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл призвал христиан объединить усилия ради сохранения веры.