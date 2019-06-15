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12:14 (мск), источник: ТАСС

Бари Алибасов будет проходить реабилитацию в Казахстане

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Семья продюсера Бари Алибасова намерена перевезти его в Казахстан для необходимой после отравления реабилитации. Об этом сообщил в субботу ТАСС PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин со ссылкой на сына музыканта Бари Алибасова — младшего.

Источник: РИА "Новости"

«На период длительной реабилитации отцу пойдет на пользу горный воздух и максимальное уединение, — процитировал слова Алибасова-младшего Горжанкин. — Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана, располагающемся в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации имеется вертолетное сообщение».

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Он также отметил, что после случившегося семья получила предложения помощи как со стороны простых граждан Казахстана, так и со стороны властей этой страны. Горжанкин напомнил, что Алибасов родился в Восточно-Казахстанской области, детство и юность артиста прошли в Казахстане.

PR-директор сообщил, что Алибасов сейчас проходит комплексное обследование в НИИ им. Склифосовского. Подробная информация о его состоянии здоровья и сроки перевода из реанимации в палату будут известны в понедельник, 17 июня.

4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России, создатель групп «Интеграл» и «На-На». 6 июня ему исполнилось 72 года.

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