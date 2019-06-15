Бари Алибасов будет проходить реабилитацию в Казахстане

«На период длительной реабилитации отцу пойдет на пользу горный воздух и максимальное уединение, — процитировал слова Алибасова-младшего Горжанкин. — Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана, располагающемся в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации имеется вертолетное сообщение».
Он также отметил, что после случившегося семья получила предложения помощи как со стороны простых граждан Казахстана, так и со стороны властей этой страны. Горжанкин напомнил, что Алибасов родился в Восточно-Казахстанской области, детство и юность артиста прошли в Казахстане.
PR-директор сообщил, что Алибасов сейчас проходит комплексное обследование в НИИ им. Склифосовского. Подробная информация о его состоянии здоровья и сроки перевода из реанимации в палату будут известны в понедельник, 17 июня.
4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России, создатель групп «Интеграл» и «На-На». 6 июня ему исполнилось 72 года.