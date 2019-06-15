Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
С гнева на милость: Украина простила Добронравова
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Виторган сообщил о смерти артиста Кузнецова
Как выглядит и чем живет самый южный город России: фото
Иностранцы о русских праздникахЧто поражает жителей других стран в наших торжествах
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
Пословица, брошенная Путиным, вызвала бурю негодования в Китае
Орнеллу Мути посадят в тюрьму за ужин с Путиным
Собчак, Познер, Бледанс: реакция на слова Малышевой о кретинах
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
25-летний внук Софии Ротару восхитил сеть красотой
Анну Семенович из-за фотошопа перестали узнавать фанаты
Дочь Даны Борисовой признала вину в конфликте с матерью
Имена, которые стали популярны благодаря фильмам
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
История россиянки о жизни в Швейцарии
Фоторепортажи
14Сезон туманов во Владивостоке
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
13:40 (мск), источник: РИА Новости

«Эхо Москвы» обратится в ЕСПЧ по штрафу за гиперссылку на видео

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. «Эхо Москвы» первым из России обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с штрафом за гиперссылку на видео с нецензурной лексикой, заявил РИА Новости главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Источник: РИА Новости

Верховный суд РФ отказал «Эху» в апелляции по поводу отмены штрафа за размещение на сайте радиостанции гиперссылки на видео с нецензурной лексикой в адрес бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак. Видеоролик, на который «Эхо» размеcтило ссылку и который находился на сайте Собчак, был посвящен ее поездке по время президентской кампании в Чеченскую республику, где было видно, как один из избирателей в Грозном подошел к ней и обозвал ее нецензурными словами.

«Мы прошли уже всю российскую цепочку судов, включая Верховный суд, и вот вчера Верховный суд оказал нам в апелляции по поводу решения судов о том, что, размещая гиперссылку, мы становимся ответственными за тот сайт, куда эта гиперссылка ведет. Насколько мы знаем, в Европейском суде по правам человека такое будет первое дело, поскольку таких процессов еще не было, и решение европейского суда будет прецедентно для 47 государств, входящих в Совет Европы», — сказал Венедиктов.

Читайте также
Венедиктов вступился за врачей больницы, где осматривали Голунова

Он подчеркнул, что главная цель подобного обращения — это не компенсация денег и не выступление таким образом против России, а обращение внимания европейских стран на данный прецедент, чтобы оградить другие СМИ от подобных штрафов в будущем.

«В данном случае мы это делаем не для себя, мы уже заплатили штраф на самом деле. Но мы считаем, что это несправедливо с юридической точки зрения, в первую очередь для любых СМИ. Поэтому в данном случае мы выступаем таким острием для всех европейских СМИ, которые могут подвергнуться таким процедурам и таким штрафам», — отметил главред «Эхо Москвы».

Он добавил, что «Эхо Москвы» впервые обращается в Европейский суд, раньше радиостанция предпочитала урегулировать все конфликты на национальной территории, но в данном случае все возможные судебные инстанции в РФ уже пройдены. Венедиктов также отметил, что суд опирался в данном случае не на законодательство, а на письмо Роскомнадзора.

«Не наказан был ни этот человек, ни администратор сайта Собчак, ни сама кандидат в президенты. Оказался наказан только сайт “Эхо Москвы”, который даже не размещал это на своем сайте, а разместил только гиперссылку, считая общественно важным информировать своих читателей о поездке кандидата в президенты, в том числе в Чеченскую республику», — рассказал Венедиктов.

«Мы считаем, что надо сделать так, чтобы высший европейский суд определил позицию средств массовой информации в этом вопросе для всех стран одинаково», — подчеркнул главред «Эхо Москвы».

 В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими
Путин: Россия выступает за отказ от «боев без правил» в торговле
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
В СК уточнили детали происшествия с самолетом в Краснодаре
Бари Алибасов будет проходить реабилитацию в Казахстане
Путин подарил главе КНР сундук мороженого из России
В руководстве РУСАДА рассказали об угрозе от чиновника
Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре» Фестиваль российского кино на берегу Черного моря продолжается премьерами фильмов о семейных отношениях — драмы «Верность» и комедии «Давай разведемся»
Авто
Новая «Мазда» в России: цена неприятно удивила Российское представительство японского бренда анонсировало российские продажи хэтчбека Mazda 3, а к дилерам автомобиль поступит через несколько недель
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 9 466
Викторианские свадебные традиции 122
Одежда современных невест Индии 114
Вагон-ресторан 112
Леди
Ани Лорак заподозрили в романе с 26-летним продюсером По слухам, у 40-летней певицы появился молодой бойфренд.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь