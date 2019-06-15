«Эхо Москвы» обратится в ЕСПЧ по штрафу за гиперссылку на видео

Верховный суд РФ отказал «Эху» в апелляции по поводу отмены штрафа за размещение на сайте радиостанции гиперссылки на видео с нецензурной лексикой в адрес бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак. Видеоролик, на который «Эхо» размеcтило ссылку и который находился на сайте Собчак, был посвящен ее поездке по время президентской кампании в Чеченскую республику, где было видно, как один из избирателей в Грозном подошел к ней и обозвал ее нецензурными словами.
«Мы прошли уже всю российскую цепочку судов, включая Верховный суд, и вот вчера Верховный суд оказал нам в апелляции по поводу решения судов о том, что, размещая гиперссылку, мы становимся ответственными за тот сайт, куда эта гиперссылка ведет. Насколько мы знаем, в Европейском суде по правам человека такое будет первое дело, поскольку таких процессов еще не было, и решение европейского суда будет прецедентно для 47 государств, входящих в Совет Европы», — сказал Венедиктов.
Он подчеркнул, что главная цель подобного обращения — это не компенсация денег и не выступление таким образом против России, а обращение внимания европейских стран на данный прецедент, чтобы оградить другие СМИ от подобных штрафов в будущем.
«В данном случае мы это делаем не для себя, мы уже заплатили штраф на самом деле. Но мы считаем, что это несправедливо с юридической точки зрения, в первую очередь для любых СМИ. Поэтому в данном случае мы выступаем таким острием для всех европейских СМИ, которые могут подвергнуться таким процедурам и таким штрафам», — отметил главред «Эхо Москвы».
Он добавил, что «Эхо Москвы» впервые обращается в Европейский суд, раньше радиостанция предпочитала урегулировать все конфликты на национальной территории, но в данном случае все возможные судебные инстанции в РФ уже пройдены. Венедиктов также отметил, что суд опирался в данном случае не на законодательство, а на письмо Роскомнадзора.
«Не наказан был ни этот человек, ни администратор сайта Собчак, ни сама кандидат в президенты. Оказался наказан только сайт “Эхо Москвы”, который даже не размещал это на своем сайте, а разместил только гиперссылку, считая общественно важным информировать своих читателей о поездке кандидата в президенты, в том числе в Чеченскую республику», — рассказал Венедиктов.
«Мы считаем, что надо сделать так, чтобы высший европейский суд определил позицию средств массовой информации в этом вопросе для всех стран одинаково», — подчеркнул главред «Эхо Москвы».