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14:33 (мск), источник: ТАСС

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

ТАСС, 15 июня. Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Источник: РИА "Новости"

«Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры», — написал Нарделла в Twitter. «Мы присоединяемся к боли его близких. До свидания, дорогой Мастер. Флоренция никогда не забудет тебя», — добавил мэр Флоренции.

Дзеффирелли родился в столице Тосканы в 1923 году. В качестве кинорежиссера он дебютировал в 1957 году с фильмом «Кемпинг» (Camping). Его картина «Ромео и Джульетта» (Romeo and Juliet, 1968) считается наиболее успешной классической экранизацией этой пьесы Шекспира. Фильмография Дзеффирелли насчитывает порядка двадцати картин.

В 1977 году он был награжден орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой». В 2004 году ему был присвоен титул сэра и звание рыцаря-командора ордена Британской империи. Дзеффирелли стал первым гражданином Италии, получившим рыцарское звание Великобритании.

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