14:59 (мск), источник: РИА Новости
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет «Обозреватель».
Отмечается, что об этом один из журналистов спросил артистку перед ее выступлением в рамках сольного концерта в Киеве. MARUV попросила его задать другой вопрос, но корреспондент повторил его еще раз.
«Так, все, пока всем», — сказала певица, после чего развернулась и ушла, не закончив интервью с представителями других СМИ.
Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, однако отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) «из-за кабальных условий».
В частности, договор обязывал певицу не общаться с прессой без согласования с НОТУ, выполнять любые ее требования, незамедлительно передать права на песню «и еще много чего абсурдного».
При этом НОТУ не собиралась оказывать певице финансовую поддержку, организовывать промо и даже помогать в оформлении визы.