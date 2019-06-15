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14:59 (мск), источник: РИА Новости

Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет «Обозреватель».

Источник: РИА Новости

Отмечается, что об этом один из журналистов спросил артистку перед ее выступлением в рамках сольного концерта в Киеве. MARUV попросила его задать другой вопрос, но корреспондент повторил его еще раз.

«Так, все, пока всем», — сказала певица, после чего развернулась и ушла, не закончив интервью с представителями других СМИ.

Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, однако отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) «из-за кабальных условий».

Она заявила, что не хочет выступать на песенном конкурсе с лозунгами и превращать свое выступление в промоакции украинских политиков.

В частности, договор обязывал певицу не общаться с прессой без согласования с НОТУ, выполнять любые ее требования, незамедлительно передать права на песню «и еще много чего абсурдного».

При этом НОТУ не собиралась оказывать певице финансовую поддержку, организовывать промо и даже помогать в оформлении визы.

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