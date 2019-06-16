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03:56 (мск), источник: ТАСС

Власти Пензенской области погасят кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка

ПЕНЗА, 15 июня. /ТАСС/ — Глава региона Иван Белозерцев поручил погасить долг в 500 тыс. рублей в течение 6−10 дней.

Источник: РИА "Новости"

Власти Пензенской области окажут помощь семье погибшего в массовой драке в селе Чемодановка и погасят ранее взятые им и его сестрой кредиты. Об этом сообщил в субботу глава региона Иван Белозерцев.

«Есть проблема — это 500 тыс. рублей, которые он [погибший] брал в кредит в банке на строительство дома. Я этот кредит поручил в течение 6−10 дней этот погасить», — сказал Белозерцев в ходе поездки в Чемодановку.

Губернатор также пообещал погасить кредит сестры погибшего в размере 400 тыс. рублей.
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Глава региона также пообещал решить проблемы с ремонтом дорожной и транспортной инфраструктуры в селе. «Есть проблемы по дворовым территориям, нужно сделать дорогу — все эти болевые точки мы выявим, составим дорожную карту по развитию. Участок улицы Кузнецкой вместе с разворотом на кольцо и дорогу до трассы на Лопуховку отремонтируем уже в этом году, будем решать вопрос с автобусом», — цитирует Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

В результате драки в селе Чемодановка погиб один человек, еще один попал в реанимацию. Травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Вечером в пятницу около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход, где обсуждалась сложившаяся ситуация.

В полицию были доставлены 174 человека для установления причастности к драке, трое из них были задержаны. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

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