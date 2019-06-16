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03:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский порезвился в фонтане

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан в Мариуполе. Об этом сообщает портал «ДонПресс».

Отмечается, что украинский лидер выступал на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения Мариуполя от «незаконных вооруженных формирований» (речь, вероятно, идет о самопровозглашенных республиках Донбасса — прим. «Ленты.ру»).

После выступления Зеленского окружила толпа. Президент вместе с охранниками пробежали через фонтан, делая вид, что сбегают от людей. Затем лидер Украины сел в автомобиль и уехал.

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Мариуполь был взят под контроль самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в начале апреля 2014 года. С этого времени в городе несколько раз происходили столкновения между украинскими бойцами и ополченцами. Бывший лидер ДНР Александр Захарченко неоднократно заявлял о намерении захватить Мариуполь и ряд других городов области, неподконтрольных ополченцам.

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