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13:23 (мск), источник: Известия

Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида

Хороший ночной сон положительно влияет не только на общее самочувствие, но и на внешний вид, пишет издание The Mirror со ссылкой на британских ученых.

Источник: Reuters

По словам исследователей, некоторые люди неважно выглядят по утрам именно из-за неправильно подобранного режима сна. Кроме того, по этой же причине возникает депрессия, чувство раздражительности и портится настроение.

Проведя ряд экспериментов и вычислений, ученые пришли к выводу, что оптимальная продолжительность сна — 9 часов 10 минут. Именно такого количества времени достаточно для того, чтобы усталость и стресс не отразились на внешнем виде.

Благодаря такой продолжительности сна кожа лица становится чище и приобретает здоровый вид, пишет РЕН ТВ.

При этом специалисты посоветовали ложиться спать не позднее 21:45, а просыпаться в 6:55. Это, по их словам, поможет улучить самочувствие.

15 июня сообщалось, ученые заявили о смертельной опасности бессонницы.

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