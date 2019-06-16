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06:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Том Хэнкс ограбил магазин

Американский актер Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос-Анджелесе в рамках шоу Jimmy Kimmel Live. Отрывок из выпуска опубликован в YouTube.

Ведущий шоу Джимми Киммел (Jimmy Kimmel) отметил, что Хэнкс «слишком прекрасен и совершенен во всех отношениях» и ни разу не находился в центре скандальных ситуаций. Актеру было предложено зайти в ближайший сувенирный магазин и вынести оттуда любой предмет, не заплатив.

Хэнкс принял вызов, его добычей стали собственная картонная фигура и несколько фигурок «Оскара».

Актер покинул лавку со словами: «Я Том Хэнкс, и я забираю эти статуэтки». Позже за эти товары расплатился его охранник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Том Хэнкс является обладателем двух премий «Оскар» за лучшую мужскую роль («Форрест Гамп», «Филадельфия»). Актер стал знаменитым благодаря таким фильмам, как «Зелёная миля», «Чудо на Гудзоне», «Изгой», «Поймай меня, если сможешь» и другие.

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