11:17 (мск), источник: РИА Новости
Слепую массажистку не берут на работу из-за собаки-поводыря
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Оксана Серединская — массажистка с десятилетним стажем.
Месяц назад она переехала из Краснодарского края в Самару и столкнулась с проблемой:
Черный лабрадор по кличке Кассиопея (сокращенно Кая) с Оксаной уже два года.
Она вспоминает, как раньше на нее несколько раз наезжали машины на пешеходном переходе — к счастью, обошлось без серьезных травм. Однажды после столкновения водитель сказал испуганной дезориентированной Оксане: «Извините, я вас не увидел». А
Не хочу, как раньше, боюсь. Руки — это мой хлеб, если случится перелом, я просто останусь без дохода на несколько месяцев.
В России все
Собака располагалась под моим письменным столом. Ей нужны только подстилка и миска с водой.
«Я работала три с половиной часа до обеда, потом мы с Каей шли гулять, когда возвращались, она опять ложилась и ждала до конца рабочего дня — у меня он семь часов вместо восьми, согласно Трудовому кодексу. Все
Серединская пять лет жила в Краснодарском крае, а недавно решила вернуться в родной город — Самару. Оксана окончила школу для слабовидящих, но окончательно потеряла зрение в возрасте около 20 лет. Профессию массажиста выбрала именно
«Месяц назад я переехала. И вот я, руководитель социального проекта с таким символическим названием — “С собакой все пути открыты”, обнаружила, что меня не берут на работу
Она рассказывает, что только на двух собеседованиях посмотрели ее документы, подтверждающие опыт работы.
В одном частном центре собеседование прошло очень быстро. Мне заявили: «Так вы слепая, надо было сказать, я бы вас не пригласила.
Серединская замечает, что ее последнее собеседование прошло в позитивном ключе. Она была в детском реабилитационном центре, там остались довольны ее опытом, но увидели проблему в том, что собака будет постоянно на территории учреждения. Договорились созвониться на днях, подумать над вариантами размещения Каи. Это не самая привлекательная вакансия для Оксаны — оплата труда низкая, а добираться до места тяжело и долго, но выбирать слепой массажистке не из чего.
«В
Отказ в трудоустройстве — не единственная неприятность, с которой пришлось столкнуться незрячей массажистке
Когда у меня появилась собака, я подумала: «Сейчас моя жизнь так классно изменится!» А на деле собаку периодически не пускали в торговые центры, транспорт, потому что «с животными нельзя».
«На самом деле поводырь имеет право находиться со своим хозяином везде», — аргументирует собеседница.
Чтобы исправить ситуацию, Серединская вместе с единомышленниками создала социальный проект «С собакой все пути открыты» — в нем приняли участие люди из 15 регионов России. Активисты проводили круглые столы, тренинги по общению с незрячим и его
Среди учреждений, где проходила собеседования Оксана, — городская детская больница № 2. В региональном Минздраве уверяют, что там не отказывали незрячей массажистке. По информации представителя ведомства, Серединская представила неполный пакет документов: не хватало паспорта, СНИЛС, справки об отсутствии судимости, документа об образовании. В Минздраве утверждают: Оксане сообщили, что нужно представить недостающие бумаги, а не отказывали в приеме на работу.
По словам самой Серединской, о несоответствии документов не шло речи: в больнице ей прямо заявили, что с собакой нельзя.
Оксана убеждена: она далеко не единственная, кому инвалидность мешает трудоустроиться. «Знакомая
Доктор юридических наук, профессор Людмила Айвар полагает, что у Серединской есть все основания для обращения в суд с жалобой на дискриминацию.
«Это нарушение прав инвалида, конституционных основополагающих принципов. Она может обратиться в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру с заявлением. Да, в больницах должны соблюдаться гигиенические и
«Могу сказать как обыватель, что самый лучший массажист — тот, кто ориентируется только на тактильные ощущения. Кстати, лучший специалист, который мне встречался, был незрячим», — добавила Айвар.