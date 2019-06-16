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12:05 (мск), источник: РИА Новости

«Кто шипит на Троицу»: загадки одного храма

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Алексей Михеев. С православным праздником Троицы связывают множество совсем не православных запретов — нельзя купаться, ходить в лес и даже поле, работать в огороде.

Источник: РИА Новости

Но при этом считается, что обязательно нужно помолиться о самоубийцах. А еще это самый «зеленый» день церковного года, когда храмы устланы свежескошенной травой и у алтаря стоят березки. Что можно и чего нельзя на самом деле и как отметить Троицу верующему, разбирался корреспондент РИА Новости.

Молодо-зелено

«Когда настоятеля нет, ничего не делается. Вот у всех цветы уже от жары завяли, а мы их только посадили — на Троицу как раз», — смеется настоятель Казанского храма города Орска священник Максим Бражников. Он недавно вернулся из паломничества и смотрит, что и где поправить в преддверии праздника.

А праздник очень важный, его еще называют «днем рождения Церкви».

Почти две тысячи лет назад на учеников Христа сошел Святой Дух, они получили способность говорить на разных языках и отправились нести свет новой веры во все концы известной тогда земли.
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На Руси отмечать День Святой Троицы стали довольно поздно — спустя почти триста лет после Крещения. Зато сейчас это один из самых любимых в народе праздников. Как считает отец Максим, Троица очень похожа на Вербное Воскресенье (Вход Господа в Иерусалим): там зеленые ветви, цветы и пальмы, хотя в России в это время еще ничего не растет, и теперь на Троицу храмы благоухают ароматом трав и… берез.

«Откуда этот обычай? Думаю, даже этнограф сломает голову. Но лично мне в нем видится наше, абсолютно русское, буквальное восприятие богословия. Русский человек ведь академического богословия не ведал, зато наизусть знал стихиры, псалмы и песнопения. И этот день, когда Дух Святой обновляет каждого человека, у нас поняли так: недавно после зимы выросли новые ветки на березах, и их — как самое лучшее — приносят в храм», — рассуждает он.

Молитва на коленях

Береза первой вырастает в тех местах, где выгорел лес, отмечают биологи. Что, разумеется, тоже глубоко символично, считает отец Максим. А еще ему нравится, как воспринимают Троицу его прихожане. Для них это в самом деле праздник обновления души.

«Кончилась Пасха, Вознесение прошло, и тут — что-то новое, чего еще не было, как будто бы еще одна Пасха, особая. И опять хочется молиться, встать на колени, просить Бога о милости», — говорит одна из прихожанок Казанского храма.

На Троицу действительно в первый раз после Пасхи в храмах можно молиться, опустившись на колени. А до этого по уставу положено только радоваться и совсем нельзя грустить.

О самоубийцах

Накануне Троицы Церковь отмечает одну из родительских суббот — день особого поминовения усопших. И почему-то именно под Троицу в храмы приходят те, кто где-то услышал, что в этот день можно поминать самоубийц. И священникам приходится разъяснять, что такого дня в Церкви нет и быть не может.

«Помню, когда я служил в большом соборе, несколько раз за пятницу и субботу произносил проповедь о том, что нет у нас поминовения самовольно ушедших из жизни» .

Молитвы за них в храме не совершаются, о них можно молиться только дома, да и то с осторожностью.

«Думаю, здесь и пролегает граница между нашим человеческим “хочу” и церковным “потерпи”. Подождем еще, придет Господь, дадим Ему решить этот вопрос…» — размышляет священник.

А вот купаться в праздник можно. Ходить в лес и поле — тоже.

От работы в воскресенье, Троица ли это или просто конец недели, Церковь всегда предостерегает. Потому что сам Господь велел посвятить этот день молитве и отдыху.

Почти святочный рассказ

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«Было это в первый год моего настоятельства, — вспоминает отец Максим. — По сути, я тогда еще только знакомился с новым приходом, его жизнью и обычаями — всем ведь известно, что традиции у каждого храма свои, в том числе и самые необъяснимые. Вот я и решил: ознакомлюсь с обстановкой, а там посмотрим — хорошее можно оставить, а что-то и искоренить».

И вот отслужили Великий пост, Страстную и Пасху. Воскресение Христово выпало на начало мая, и чем теплее была погода, тем меньше становилось прихожан — садово-огородный сезон вступил в противоборство с богослужебным календарем. Но к Троице большая часть трудов по посадке плодов земных была позади и храм снова наполнялся верующими.

«Идет литургия, после которой положена вечерня с чтением коленопреклоненных молитв, раскрывающих смысл праздника. Обычно эти молитвы совершает священник, стоя на коленях в царских вратах иконостаса, лицом к народу и в полной тишине. Читаю первую молитву, смотрю в текст, но ухо и боковое зрение отчетливо улавливают что-то странное на периферии: слышу некое “шик-шик-шик” и вижу странные шевеления руками. Однако стараюсь не отвлекаться», — продолжает он. Вторая молитва, третья… А фоном «шик-шик… ш-ш-ш-ш» — как змея в траве. И на память священнику приходят семинарские истории, как однажды на Троицу во время архиерейской службы жезлоносцу прямо под самое ухо по стихарю многоножка забралась погреться.

Поднимает он глаза и видит — прихожане, стоя на коленях, сосредоточенно загребают травку под ногами, плетут из нее венки и украшают ими головы. «Ну, хоть не змея!» — подумал батюшка.

Всю оставшуюся службу он размышлял, что бы такое сказать на проповеди и как увязать это с просьбой не шуметь во время молитвы на праздничной вечерне. Вышел давать крест, начал что-то говорить, и тут церковный староста дядя Саша, богатырского роста мужчина, на плечах которого была вся подготовка храма к празднику, подходит и ловко водружает ему на голову исполинских размеров венок, зычно возглашая: «С праздником, батюшка!».

«И стою я, весь красивый, но на сердце стало так хорошо, празднично, и говорить что-то строгое совсем расхотелось!» — смеется настоятель.

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