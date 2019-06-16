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12:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Эволюцию 2000 флагов показали в пятиминутном ролике (видео)

Невероятное разнообразие.

Кинематографист Дэниэл Макки отобрал более 2 тысяч флагов разных государств из энциклопедии, упорядочил их по цвету и символам и смонтировал в ролик длительностью меньше 5 минут.

Создатель ролика предупреждает, что его не стоит смотреть людям с фотосенситивной эпилепсией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Никакой особой логики в смене флагов не наблюдается. Однако видео демонстрирует как невероятное разнообразие, так и множество общих черт у государственных символов.

Историческую дисциплину, которая занимается изучением флагов, знамён и штандартов, называют вексиллологией.

Анна Лысенко

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