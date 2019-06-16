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19:08 (мск), источник: Life.ru

Арбуз за полмиллиона. Самые возмутительно дорогие фрукты на свете

В Японии стартовали аукционы по продаже сверхдорогих фруктов.

Первым с молотка ушёл чёрный арбуз по цене подержанной иномарки. Но это не единственный пример тяжёлого люкса среди привычных фруктов и ягод — мы собрали для вас самые вкусные и роскошные примеры.

Чёрный арбуз. Цена около 500 000 рублей

Арбуз сорта «денсукэ» напоминает пушечное ядро. Лишь 100 ягод выращивают ежегодно на острове Хоккайдо. Продают их с аукциона.

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Оранжевая дыня. Цена около 1,5 млн рублей

Дыню сорта «юбари кинг» вывели, скрестив два сладких сорта с острова Хоккайдо. Она считается очень престижным подарком у японцев.

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Небесное манго. Цена около 200 000 рублей

Поэтичное название taiyo no tamago переводится как «небесное яйцо». Вкусные, сладкие и ужасно дорогие. И вновь из Японии.

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Навозный ананас. Цена около 150 000 рублей

Берёте мочу, навоз, опилки — перемешиваете и выращиваете ананасы. Рецепт помог продавать в британском Корнуолле тропические фрукты.

Гигантский виноград. Цена около 900 000 рублей за гроздь

Премиальный сорт «красный римский» вывели в Японии в 1994 году. Каждую ягоду маркируют. Стоит виноградина примерно 30 тысяч рублей.

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Квадратный арбуз. Цена около 30 000 рублей

Выращивают его в квадратных формах. И продают в супермаркетах Японии. Но арбуз недозрелый и несъедобный. Используется для декора.

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Сморщенный декопон. Цена около 1000 рублей за штуку

Гибрид апельсина и мандарина позволит себе каждый, кто приедет в Японию. Декопон считают самым сладким цитрусовым в мире.

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