19:08 (мск), источник: Life.ru
Арбуз за полмиллиона. Самые возмутительно дорогие фрукты на свете
В Японии стартовали аукционы по продаже сверхдорогих фруктов.
Первым с молотка ушёл чёрный арбуз по цене подержанной иномарки. Но это не единственный пример тяжёлого люкса среди привычных фруктов и ягод — мы собрали для вас самые вкусные и роскошные примеры.
Арбуз сорта «денсукэ» напоминает пушечное ядро. Лишь 100 ягод выращивают ежегодно на острове Хоккайдо. Продают их с аукциона.
Дыню сорта «юбари кинг» вывели, скрестив два сладких сорта с острова Хоккайдо. Она считается очень престижным подарком у японцев.
Небесное манго. Цена около 200 000 рублей
Поэтичное название taiyo no tamago переводится как «небесное яйцо». Вкусные, сладкие и ужасно дорогие. И вновь из Японии.
Берёте мочу, навоз, опилки — перемешиваете и выращиваете ананасы. Рецепт помог продавать в британском Корнуолле тропические фрукты.
Премиальный сорт «красный римский» вывели в Японии в 1994 году. Каждую ягоду маркируют. Стоит виноградина примерно 30 тысяч рублей.
Выращивают его в квадратных формах. И продают в супермаркетах Японии. Но арбуз недозрелый и несъедобный. Используется для декора.
Гибрид апельсина и мандарина позволит себе каждый, кто приедет в Японию. Декопон считают самым сладким цитрусовым в мире.