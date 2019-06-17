Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Названы самые «рожающие» регионы России
Модные очки и яркий макияж: Пугачева показала новое селфи
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Отзывы о сериале «Чернобыль» в российских СМИ Какие отзывы о сериале «Чернобыль» можно прочесть в российских СМИ?
Украинцы требуют немедленно вернуть воду в Крым
Сварщик из Пензы погиб, защищая беременную
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
У Путина нашли жилье во Франции, но его семья и не скрывает
“Что говорит?”: Хаматову осудили за слова о Путине
Модные очки и яркий макияж: Пугачева показала новое селфи
Оверлендинг: зачем люди ездят в путешествия без цели и срока
Поймал мой мальчик: обнаженная Каменских восхитила талией
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Подмосковью пообещали меньше строек
Фоторепортажи
11Огненный ад
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
02:54 (мск), источник: Известия

Бедность не порог: «ленивых» малоимущих предложили лишить господдержки

Чиновники в ряде регионов не видят смысла платить пособия тем, кто может прокормиться с помощью огорода.

Источник: Reuters

Бедные граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях. К таким выводам пришли некоторые представители региональных властей в рамках реализации пилотного проекта по снижению числа малоимущих, выяснили «Известия».

Освободившиеся средства можно потратить на усиление поддержки «истинных» бедных, считают чиновники. При этом около половины получателей пособий действительно не всегда в них нуждаются, согласны эксперты. Однако «огородный» подход они называют слишком циничным и призывают к созданию новых рабочих мест.

Читайте также
Минтруд предложил порядок расчета прожиточного минимума пенсионеров

Недостаточно бедные

О предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности говорится в отчетах региональных властей, направленных в Минтруд. «Известия» ознакомились с документами, которые подготовили чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей.

Одним из шагов к снижению уровня бедности региональные власти считают корректировку критериев нуждаемости, следует из отчетов. По мнению некоторых из них, необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а оставшиеся деньги направить на помощь действительно бедным гражданам. Например, в Ивановской области чиновники выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».

В Томской области считают необходимым скорректировать правительственное постановление о том, что стоит учитывать при определении дохода семьи. К существующим критериям стоит добавить кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья, указано в отчете региона.

В Кабардино-Балкарии и Татарстане уже скорректировали критерии нуждаемости и перераспределили освободившиеся средства, говорится в докладах властей этих субъектов. Так, в правительстве Татарстана уточнили, что с 1 апреля при назначении ежемесячного пособия на ребенка и выплаты на проезд пенсионерам помимо доходов учитывают и уровень имущественной обеспеченности граждан. Выплаты не дают тем, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трех лет, большие квартиры и дачные дома (более 40 кв. м на члена семьи). Сколько позволила сэкономить эта мера, пока неизвестно, но после 2020 года эти средства планируют направить на помощь многодетным семьям.

В Томской области тоже не хотят помогать недостаточно замотивированным разбогатеть бедным: там полагают, что стоит отказывать в помощи гражданам, если они не выполнили условие соцконтракта (то есть воспользовались пособием, но, например, не прошли курс повышения квалификации, не устроились на работу или не смогли развить подсобное хозяйство). В Нижегородской области считают, что необходимо ввести ответственность для граждан, не исполнивших обязательства по соцконтракту, сказано в докладе региона.

Большинство региональных чиновников сходятся во мнении, что стоит отказывать в поддержке и так называемым «мнимым» бедным, то есть гражданам с неофициальными доходами. Идеи о борьбе с «серой занятостью» в той или иной форме содержатся в отчетах, пришедших из Приморского края, Липецкой, Ивановской и Томской областей.

При этом в пресс-службе правительства Приморского края подчеркнули, что в докладе региона нет тезиса об исключении поддержки для «мнимых» малоимущих, однако согласились, что работа по снижению неформальной занятости влияет на уровень бедности.

В других регионах оперативно не ответили на запрос «Известий».

Читайте также
От 10 до бесконечности: какие пенсии получают российские звезды

С 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти, напомнили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Как правило, используется условие, что среднедушевой доход семьи не должен превышать однократной либо двукратной величины прожиточного минимума в субъекте, сказали в министерстве. Там не видят смысла в установлении единых критериев для всей страны из-за большой разницы ситуаций в регионах. Однако опыт пилотных субъектов используют для методических рекомендаций и проектов планов мероприятий во всех уголках страны, добавили в Минтруде.

Сейчас среди получателей адресных пособий существенная доля граждан действительно не является малоимущими, пояснила «Известиям» начальник лаборатории Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Елена Гришина. В 2017 году больше половины (53%) тех, кто их получал, бедными не были, свидетельствуют данные исследования ИНСАП РАНХиГС. При этом сами адресные пособия небольшие — в среднем 9% от прожиточного минимума в субъекте, уточнила эксперт.

Читайте также
В Москве запустили новую программу трудоустройства для малоимущих семей

Казна для малоимущих

Власти ряда субъектов, участвующих в эксперименте по снижению уровня бедности, столкнулись с нехваткой средств на помощь малоимущим, следует из отчетов. Поэтому у региональных чиновников появились различные предложения, как поможет решить задачу участие федерального бюджета. Например, власти Томской области предложили платить пособие по уходу за ребенком до трех лет из госказны. В Нижегородской области сообщили о необходимости консолидировать усилия региона и федеральных ведомств — в том числе финансовые.

В Новгородской области считают, что стоит софинансировать соцконтракт из бюджета государства. Там подтвердили «Известиям», что направили заявку на выделение средств. Предложения по последнему вопросу готовят и в Минтруде, сказали в пресс-службе министерства.

Принцип «отнять у недостаточно бедных и отдать нищим» даже с условием софинансирования из федерального бюджета вряд ли значительно отразится на общем уровне благосостояния населения, уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Предложение прокормиться с помощью огорода он и вовсе назвал циничным: овощами с собственной грядки не оплатить налоги или квитанцию за ЖКУ.

Читайте также
Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства

Решением проблемы бедности могло бы стать создание дополнительных рабочих мест, уверен специалист. По его словам, социальный контракт может быть эффективен только в условиях высокого спроса на труд, это показывает опыт Франции и Великобритании. В России же эта форма поддержки пока дает эффект только в трети случаев, заявляла в интервью «Известиям» вице-премьер Татьяна Голикова.

Задачу снизить уровень бедности вдвое президент Владимир Путин поставил в прошлом году во время послания Федеральному собранию. Таким образом, к 2024 году число малоимущих должно сократиться до 9,7 млн человек, или 6,6% населения. Пилотные проекты по снижению уровня бедности стартовали 1 декабря прошлого года и завершатся 30 ноября 2019-го. Пока что их обеспечивают (финансово и организационно) региональные власти.

Где власти возьмут деньги на субсидии для всех малоимущих
Во время загрузки произошла ошибка.
15 февраля© Ньюстюб
 Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах
Электронная подлость: как лишиться жилья в один клик
Кремль заявил о «сдержанном оптимизме» в отношении Зеленского
Умер участник группы «Машина времени»
17-летний российский биатлонист найден мертвым в Крыму
Росздравнадзор выявил нарушения прав на льготные лекарства
Главу Дагестана госпитализировали
В Москве на турнир для 10 зрителей выделили 37 миллионов рублей
Что можно и чего нельзя делать на Троицу
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре» Фестиваль российского кино на берегу Черного моря продолжается премьерами фильмов о семейных отношениях — драмы «Верность» и комедии «Давай разведемся»
Авто
Новая «Мазда» в России: цена неприятно удивила Российское представительство японского бренда анонсировало российские продажи хэтчбека Mazda 3, а к дилерам автомобиль поступит через несколько недель
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Популярные темы на «Детях»
Дремучие люди. 401
Как воспитывали инфантильных мужчин? 297
Скорбим...... 272
По теме прокладок 130
Леди
Виторган, Абрамович, Тарасова на красной дорожке в Сочи Знаменитости стали первыми зрителями фильма «Выше неба».
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь