Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
52-летняя Мария Шукшина показала «беременный» живот на съемках
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Настоящая или «пластиковая»: как правильно выбрать клубнику На российских прилавках появилась клубника из Крыма, Липецка и Краснодарского края
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Супруга отравившегося Алибасова тоже слегла
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре»
52-летняя Мария Шукшина показала «беременный» живот на съемках
У Путина нашли жилье во Франции, но его семья и не скрывает
“Что говорит?”: Хаматову осудили за слова о Путине
В Шереметьево министра РФ задержала ФСБ
В Москве погиб Андрей Кудряшов
Поймал мой мальчик: обнаженная Каменских восхитила талией
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Подмосковью пообещали меньше строек
Фоторепортажи
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
14Сезон туманов во Владивостоке
04:31 (мск), источник: Российская газета

В какой стране женщины зарабатывают значительно меньше мужчин

Разрыв в оплате за труд равной ценности составляет в мире в среднем 27 процентов в пользу мужчин. В России — 15 процентов. Об этом рассказала в интервью «РГ» заместитель генерального директора Международной организации труда по вопросам политики Дебора Гринфилд.

Источник: Reuters

Самый большой разрыв зафиксирован в Пакистане — более 35 процентов. Самый маленький — в Скандинавии: менее 10 процентов.

Есть мнение, что в среднем мужчины зарабатывают больше женщин, потому что чаще заняты тяжелыми и опасными видами работ, которые более высоко оплачиваются. Так ли это? Отвечая на данный вопрос, Дебора Гринфилд отметила, что это может быть одним из факторов, но нельзя запрещать женщинам работать, например, в строительстве.

«Мы не согласны с принципом, что некоторые виды труда слишком опасны для женщин, — сказала она. — Мужчины и женщины должны иметь возможность работать на любых работах. И любые работы должны быть одинаково безопасными для тех и других. Не должно быть ограничений, например, на работу в ночное время. Мы считаем, что запрещать женщинам работать по ночам, поскольку это небезопасно для здоровья — стереотип, который усугубляет дискриминацию».

Гринфилд также отметила, что есть отрасли, где работают преимущественно женщины, и там оплата ниже по сравнению с отраслями, где преобладают мужчины.

При этом, когда женщины оказываются в условно «мужских» отраслях, оплата их труда ниже, чем у работающих там же мужчин. И напротив, когда мужчины приходят на «женскую территорию», оплата их труда возрастает по сравнению с женщинами.

«Рост зарплат как путь к развитию»: итоги экономического форума в Москве
Во время загрузки произошла ошибка.
16 мая© Ньюстюб
 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
Аудиторы нашли признаки коррупции в аренде федеральных земель
17-летний российский биатлонист найден мертвым в Крыму
"Ленивых» малоимущих предложили лишить господдержки
Главу Дагестана госпитализировали
В Москве на турнир для 10 зрителей выделили 37 миллионов рублей
Что можно и чего нельзя делать на Троицу
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре» Фестиваль российского кино на берегу Черного моря продолжается премьерами фильмов о семейных отношениях — драмы «Верность» и комедии «Давай разведемся»
Авто
Новая «Мазда» в России: цена неприятно удивила Российское представительство японского бренда анонсировало российские продажи хэтчбека Mazda 3, а к дилерам автомобиль поступит через несколько недель
Недвижимость
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Популярные темы на «Детях»
Дремучие люди. 406
Как воспитывали инфантильных мужчин? 297
Скорбим...... 272
По теме прокладок 130
Леди
Виторган, Абрамович, Тарасова на красной дорожке в Сочи Знаменитости стали первыми зрителями фильма «Выше неба».
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь