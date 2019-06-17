Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму

«С ввозом молочной продукции есть проблема, дело в том, что в конце декабря прошлого года наши молокозаводы получили импортную лицензию, а 28 января одна китайская компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала торговые марки этих российских молокозаводов на себя, и сейчас наши молокозаводы подают коллективный иск для того, чтобы торговые марки забрать себе обратно», — рассказал Мурзенок.
При этом он подчеркнул, что «китайская компания не нарушила закон, она просто зарегистрировала их на себя, но мы проморгали, наши молокозаводы опоздали с этим, возможно, министерство сельского хозяйства не предупредило, просто долго ждали».
«С другой стороны эта история такая большая между двумя странами с молоком, наверное, может быть китайская сторона нам бы помогла чем-то, может, поговорила бы с этой компанией, чтобы как-то добровольно отдали торговые марки», — сказал он.
Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР в конце 2018 года подписали протокол о взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем, первоначально китайская сторона одобрила только 10 российских молокозаводов, а уже в апреле этого года список российских производителей, имеющих право осуществлять поставки молочной продукции в Китай, был расширен до 33 компаний. В конце мая была осуществлена первая поставка отечественной молочной продукции в КНР.