09:58 (мск), источник: РИА Новости
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минздрав назвал регионы, в которых отмечены самые высокие показатели распространенности онкологических болезней.
Как сообщает RT, самая высокая частота распространенности рака зафиксирована в Курской области — 3331,1 случая (как впервые выявленной опухоли, так и ранее обнаруженной) на сто тысяч населения.
На втором месте — Республика Мордовия с показателем 3292,1 случая на сто тысяч человек. Следом идут Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области.
В 2018 году средний показатель по стране составил 2562,1 случая на сто тысяч граждан. По данным ведомства, за последние десять лет заболеваемость выросла на 40%.