Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения (фото)
Названы самые «рожающие» регионы России
Виторган сообщил о смерти артиста Кузнецова
Как выглядит и чем живет самый южный город России: фото
Конец эволюции человекаПочему нам уже не стать выше, сильнее и выносливее
Украинцы требуют немедленно вернуть воду в Крым
Сварщик из Пензы погиб, защищая беременную
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Ержаном Максимом
“Что она говорит?”: Чулпан Хаматову осудили за слова о Путине
Лиля Новикова найдена мертвой в своей квартире
Екатерина Климова разводится с молодым мужем
Как заставить мужа делать хоть что-то
Семенович вернулась в Москву под капельницей в тяжелом состоянии
Полиция арестовала актёра Гайдуляна в Москве
Как выглядит и чем живет самый южный город России: фото
Подмосковью пообещали меньше строек
Фоторепортажи
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
09:58 (мск), источник: РИА Новости

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минздрав назвал регионы, в которых отмечены самые высокие показатели распространенности онкологических болезней.

Источник: РИА Новости

Как сообщает RT, самая высокая частота распространенности рака зафиксирована в Курской области — 3331,1 случая (как впервые выявленной опухоли, так и ранее обнаруженной) на сто тысяч населения.

На втором месте — Республика Мордовия с показателем 3292,1 случая на сто тысяч человек. Следом идут Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области.

В 2018 году средний показатель по стране составил 2562,1 случая на сто тысяч граждан. По данным ведомства, за последние десять лет заболеваемость выросла на 40%.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими
В Бундестаге ответили на угрозы США из-за "Северного потока - 2"
Стадион чемпионата мира в России затопило
17-летний российский биатлонист найден мертвым в Крыму
Конец эволюции: почему нам уже не стать выше и сильнее
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму
Россия Сергеевна. Как живется 12-летней тезке всей страны
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
ВИЧ, наркотики, шоубиз: 15 неожиданно смелых российских сериалов Самые неоднозначные, дерзкие, смелые и неожиданные отечественные телепроекты — для самого пытливого и неравнодушного зрителя
Авто
Volkswagen Polo: неужели будет и универсал? Сегмент маленьких и относительно дешевых универсалов в России практически свободен — покупатели вынуждены выбирать лишь среди Lada (Granta, Vesta или Largus)
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Дети
Лучшие папы в мире животных (фото) Считается, что самцы в дикой природе занимаются заботами о том, чем накормить и как защитить самку и свое потомство...
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь