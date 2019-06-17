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12:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер Филипп Бобков

Генерал армии Филипп Бобков умер на 94-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Источник: РИА "Новости"

Причины смерти не раскрываются.

Бобков был руководящим работником органов госбезопасности СССР. Начав с должности помощника оперуполномоченного в 1946 году, с 1969 по 1983-й занимал пост начальника 5-го управления КГБ, затем в течение двух лет был заместителем председателя комитета, с 1985 по 1991-й — первым заместителем председателя.

Службу он нес в течение 45 лет, в ходе работы застал 12 начальников ведомства. Деятельность Бобкова была связана с идеологической контрразведкой, борьбой с западной агентурой, расследованием первых в СССР терактов, а также урегулированием межнациональных конфликтов, предотвращением массовых беспорядков, противодействием «антисоветским» элементам.

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В частности, он занимался расследованием в отношении поставок из США в СССР стратегического сырья — никеля — в обход американского правительства и урегулированием волнений в Тбилиси в 1956 году. Генерал в 1961 году был первым, кто, с ведома начальника военной контрразведки, предоставил иностранным СМИ фотографию Юрия Гагарина после его полета в космос, а также занимался организацией его зарубежных пресс-конференций.

В середине 1960-х, когда в западных СМИ начали массово дискредитировать Потсдамские соглашения, Бобков предложил провести пропагандистскую кампанию с использованием контролируемых информационных вбросов, таким образом, подготовив почву для Московского договора между СССР и ФРГ 1970 года.

С началом Великой Отечественной войны был в возрасте 16 лет зачислен добровольцем в Красную армию, воевал в 22-й и 65-й гвардейских стрелковых дивизиях. Был помощником командира взвода, комсоргом стрелкового батальона, командиром взвода, завершил боевой путь командиром взвода, гвардии старшиной. Бобков был награжден орденом Славы 3-й степени, двумя медалями «За отвагу».

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