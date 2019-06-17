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13:03 (мск), источник: BFM.ru

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

По словам пиар-директора продюсера, мошенник попросил вернуть кота, которого он подсунул вместо любимца артиста.

Источник: РИА "Новости"

Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег. При этом он попросил отдать обратно кота, которого он вручил помощнице продюсера вместо любимца артиста Чучи. Об этом Business FM сообщил пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин:

Сегодня с нами связался мужчина, который похитил 800 тысяч рублей, и сказал, что хотел бы урегулировать вопрос. Он извинился за то, что обманул близких Бари Каримовича, пояснив, что ему очень были нужны деньги.

По словам мужчины, он услышал из СМИ, что 11 июня во время пресс-конференции, которая прошла в квартире Бари Алибасова в Мерзляковском переулке, пропал любимец артиста, кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча, за которого было обещано вознаграждение в размере 800 тысяч рублей. Зная, что у его родственников на даче живет кот той же породы, он решил провернуть аферу.

Он украл кота с дачи родственников и 13 июня отдал его помощнице Бари Алибасова, получив деньги. Однако, когда близкие мужчины узнали о пропаже своего животного и услышали новости о Чуче, то сразу поняли, куда делся их кот по кличке Осирис. К тому же соседи по даче видели, как мужчина с их котом садился в машину. Они потребовали, чтобы он вернул питомца, в противном случае пригрозив сдать его полиции.
Вадим Горжанкин

Представитель Алибасова сообщил, что преступник принес обратно 550 тысяч рублей, а 250 тысяч обещал вернуть позже, признавшись, что потратил деньги. Он очень просил вернуть Осириса. Но с этим возникли проблемы. «Дело в том, что “ненастоящий” Чуча был отдан одной из фанаток группы “На-На” на передержку, — пояснил пиар-директор. — Однако она отказалась возвращать животное, а потом и вовсе выключила телефон. Помочь решить вопрос с поклонницей взялся солист группы “На-На” Владимир Политов. Он готов с ней встретиться лично, когда группа вернется с гастролей после 21 июня».

Пока близкие Бари Алибасова думают, как вернуть Осириса владельцам, сам продюсер все еще находится в НИИ имени Склифосовского. Туда продюсер попал вечером 4 июня после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Он пока не знает о перипетиях с его котом, который в итоге был найден в школе центра кунг-фу на соседней улице и 14 июня возвращен домой. Позже, всего за два дня, группе «На-На» поступили предложения о съемках Чучи в рекламе более чем на 150 тысяч долларов.

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