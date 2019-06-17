13:03 (мск), источник: BFM.ru
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
По словам
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег. При этом он попросил отдать обратно кота, которого он вручил помощнице продюсера вместо любимца артиста Чучи. Об этом Business FM сообщил
Сегодня с нами связался мужчина, который похитил 800 тысяч рублей, и сказал, что хотел бы урегулировать вопрос. Он извинился за то, что обманул близких Бари Каримовича, пояснив, что ему очень были нужны деньги.
По словам мужчины, он услышал из СМИ, что 11 июня во время
Он украл кота с дачи родственников и 13 июня отдал его помощнице Бари Алибасова, получив деньги. Однако, когда близкие мужчины узнали о пропаже своего животного и услышали новости о Чуче, то сразу поняли, куда делся их кот по кличке Осирис. К тому же соседи по даче видели, как мужчина с их котом садился в машину. Они потребовали, чтобы он вернул питомца, в противном случае пригрозив сдать его полиции.
Представитель Алибасова сообщил, что преступник принес обратно 550 тысяч рублей, а 250 тысяч обещал вернуть позже, признавшись, что потратил деньги. Он очень просил вернуть Осириса. Но с этим возникли проблемы. «Дело в том, что “ненастоящий” Чуча был отдан одной из фанаток группы “На-На” на передержку, — пояснил
Пока близкие Бари Алибасова думают, как вернуть Осириса владельцам, сам продюсер все еще находится в НИИ имени Склифосовского. Туда продюсер попал вечером 4 июня после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Он пока не знает о перипетиях с его котом, который в итоге был найден в школе центра