Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Алсу удостоилась звания народной артистки
Как выглядит и чем живет самый южный город России: фото
Конец эволюции человекаПочему нам уже не стать выше, сильнее и выносливее
Названы самые счастливые пары по знаку Зодиака: их всего две
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина
52-летняя Мария Шукшина показала «беременный» живот на съемках
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи
Собчак, Познер, Бледанс: реакция на слова Малышевой о кретинах
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Ольга Бузова спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим парнем
Екатерина Климова разводится с молодым мужем
Семенович вернулась в Москву под капельницей в тяжелом состоянии
Полиция арестовала актёра Гайдуляна в Москве
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Подмосковью пообещали меньше строек
Фоторепортажи
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
1030 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
13:25 (мск), источник: N + 1

Физики научились готовить идеальные блинчики

Ученые максимизировали однородность блина и минимизировали затрачиваемые усилия.

Источник: Luke Pennystan/CC0

Физики из Новой Зеландии и Франции разработали оптимальную стратегию поджаривания блинчика, при которой его поверхность получается наиболее плоской. Для этого ученые поставили и решили задачу оптимального управления, то есть составили уравнение движения теста и нашли траекторию, при которой однородность блина максимальна, а затрачиваемые усилия минимальны. Статья опубликована в Physical Review Fluids, кратко о ней сообщает Physics, препринт работы выложен на сайте arXiv.org.

Новость
Физики нашли способ спасти кота Шредингера

Идеальный блинчик имеет круглую форму, постоянную толщину и равномерно прожарен по всему объему. К сожалению, приготовить такой блинчик сложно, поскольку тесто быстро прожаривается и затвердевает, не успевая растечься по сковороде и самостоятельно выровнять толщину, поэтому блинчик приходится выравнивать насильно.

В принципе, это можно сделать с помощью лопатки, которая быстро размазывает тесто по плоской сковороде. Такими лопатками пользуются повара, которым нужно приготовить блинчики быстро (например, повара сети «Теремок»). Если же специального оборудования для готовки блинов у вас нет, придется наклонять сковородку и размазывать тесто вращательными движениями.

Физики Эдуард Бужо (Edouard Boujo) и Мэтью Селлиер (Mathieu Sellier) сосредоточились на второй стратегии и нашли оптимальные движения, с помощью которых можно выровнять блин (crêpe). Для этого ученые переформулировали задачу выпекания блина как задачу оптимального управления.

По словам физиков, до сих пор эту задачу никто толком не решал — как правило, при описании похожих процессов исследователи пренебрегают силой тяжести, тогда как при выпекании блинов она играет очень важную роль.

Сначала физики составили уравнение движение теста по поверхности сковороды, учитывая начальные условия (тесто выливается в центр сковороды) и граничные условия (положение стенок сковороды и температура ее дна). При этом исследователи учитывали изменение вязкости и плотности остывающего теста, силу тяжести и силу Кориолиса. Поэтому конечное уравнение движения сводилось к нелинейному параболическому дифференциальному уравнению.

Новость
Физики загнули «стрелу времени»

Параметры этого уравнения (например, теплопроводность теста) ученые определили на глаз, численно моделируя динамику теста и сравнивая ее с приготовлением настоящих блинов. По словам авторов статьи, этот этап исследований понравился их дочерям больше всего.

Затем исследователи попытались вслепую найти оптимальное движение, при котором толщина блина получается наиболее равномерной. Для этого ученые предположили, что вращательное и вертикальное движение сковороды представляют собой гармонические колебания с неизвестной амплитудой и периодом, и подобрали оптимальные значения параметров с помощью метода Монте-Карло. В результате физикам удалось на 40 процентов улучшить однородность блина по сравнению с неконтролируемым выпеканием. Тем не менее, исследователи догадывались, что рассмотренные движения не являются оптимальными.

Поэтому ученые рассмотрели наиболее общие траектории выпекания блинов, которые допускают составленные дифференциальные уравнения.

Для этого ученые составили объектную функцию, которая описывает отклонение формы блина от идеальной плоскости (точнее, идеально плоского цилиндра) и усилие, которые необходимо затратить на изменение формы.

Грубо говоря, усилие — это суммарное изменение угла и высоты центра масс сковороды, поэтому оно зависит от способа выпекания. Чтобы найти минимальное значение объектной функции на уравнениях движения, физики составили сопряженное уравнение и воспользовались методом градиентного спуска. Ученые подчеркивают, что этот способ не только более общий, но и гораздо менее затратный, чем поиск вслепую методом Монте-Карло. В конце концов, физикам удалось довести однородность блина до 180 процентов от однородности неконтролируемого выпекания.

Новость
Парадоксы времени: лазейки в мироздании найдены

Учитывая проделанную работу, исследователи предлагают следующую стратегию выпекания блина. Первым делом налейте тесто в центр сковороды, наклоните ее примерно на 10 градусов и подождите, пока тесто не достигнет бортика. Затем покрутите наклоненную сковороду, чтобы тесто сделало полный круг и равномерно заполнило всю доступную площадь. Наконец, продолжая круговое движение, уменьшите наклон сковороды до нуля и подождите, пока идеальный блинчик не будет готов.

По словам авторов статьи, их наработки пригодятся не только для жарки блинов, но и для других процессов, в которых нужно быстро выровнять жидкость перед затвердеванием. Например, в изготовлении фигурок из шоколада, производстве тонких эластичных оболочек, окрашивании и покрытии поверхностей.

Дмитрий Трунин

 Российские археологи нашли в Иерихоне мастерскую по производству керамики
Физики научились готовить идеальные блинчики
В Кремле увидели признаки кибервойны США против России
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Эксперт нашел «незамеченную деталь» в докладе о катастрофе SSJ
Обманувший близких Алибасова аферист вернул часть денег
Стадион ЧМ-2018 в Волгограде снова затопило
Российский бегун в падении выиграл забег
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Алсу удостоилась звания народной артистки Певицу наградили в рамках фестиваля «Сердце Евразии», проходившего в Уфе
Авто
Очень красивый российский кроссовер будет стоить миллион рублей Российский офис марки Renault опубликовал полный прайс-лист на модель Arkana
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Дети
Лучшие папы в мире животных (фото) Считается, что самцы в дикой природе занимаются заботами о том, чем накормить и как защитить самку и свое потомство...
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь