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14:19 (мск), источник: РИА Новости

ЕКА показало, как спутники плавятся в атмосфере Земли

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) на своем сайте опубликовало видеозапись эксперимента, в ходе которого часть космического спутника расплавили в плазменной аэродинамической трубе.

В качестве «подопытного» элемента была выбрана штанга магнитной системы ориентации — одна из наиболее плотных деталей спутника. Цель эксперимента — понять, как спутники сгорают в атмосфере, чтобы в дальнейшем свести к минимуму возможный риск от падания обломков на Землю.

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«В теории аппаратура, входящая в атмосферу, должна сгорать полностью. На практике некоторые части все же достигают Земли — некоторые из них достаточно велики, чтобы причинить серьезный урон», — отмечает ЕКА.

В качестве примера агентство приводит случай, произошедший в 1997 году, — когда 250-килограммовый топливный бак ступени ракеты упал в пятидесяти метрах от дома на одной из ферм в Техасе.

Отмечается, что кроме магнитных штанг сквозь атмосферу на Землю могут попадать и другие элементы спутников — оптические инструменты, баки, приводные механизмы и маховики гироскопов.

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