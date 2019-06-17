ЕКА показало, как спутники плавятся в атмосфере Земли

В качестве «подопытного» элемента была выбрана штанга магнитной системы ориентации — одна из наиболее плотных деталей спутника. Цель эксперимента — понять, как спутники сгорают в атмосфере, чтобы в дальнейшем свести к минимуму возможный риск от падания обломков на Землю.
«В теории аппаратура, входящая в атмосферу, должна сгорать полностью. На практике некоторые части все же достигают Земли — некоторые из них достаточно велики, чтобы причинить серьезный урон», — отмечает ЕКА.
В качестве примера агентство приводит случай, произошедший в 1997 году, — когда 250-килограммовый топливный бак ступени ракеты упал в пятидесяти метрах от дома на одной из ферм в Техасе.
Отмечается, что кроме магнитных штанг сквозь атмосферу на Землю могут попадать и другие элементы спутников — оптические инструменты, баки, приводные механизмы и маховики гироскопов.