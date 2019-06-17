В Эстонии потребовали убрать красный крест из спектакля про Айболита

По словам руководителя театра Александра Пуолакайнена, представители организации наткнулись на рекламу спектакля с фотографией Доктора Айболита в Фейсбуке. После этого они связались с ним и потребовали прекратить «противозаконное» использование крестов и пригрозили штрафом.
«В нашем театре мы решили, что глупо сразу реагировать. Пускай они присылают официальную бумагу. Я еще не изучал этот вопрос досконально, возможно, красный крест — запатентованный знак. Спектакль играем года 3−4, и только сейчас они это заметили», — сказал Пуолакайнен в интервью Sputnik.
Собеседник агентства отметил, что представитель организации не привела ссылок на законодательные акты, которые запрещали бы использовать красный крест в театральных постановках. При этом тот же Айболит и другие врачи появляются с крестиками в постановках других театров, и если Русскому молодежному театру присудят штраф, то учреждение потребует аналогичного наказания и для остальных. Например, для эстонского театра Vanemuine, добавил Пуолакайнен.
На сайте местного отделения Красного креста говорится, что государственные и частные лица не могут использовать символику организации, однако допускаются исключения из правила в целях, которые обозначены в специальной Конвенции.