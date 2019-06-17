15:56 (мск), источник: BBC News Русская служба
Два миллиона протестующих на улицах Гонконга: таймлапс
Как выглядит в ускоренной съемке один из крупнейших протестов в истории города.
В Гонконге продолжаются массовые протесты против внесения изменений в закон об экстрадиции. На улицы вышли более двух миллионов человек.
Если закон изменят, жителей Гонконга смогут экстрадировать на материковую часть Китая. Власти приостановили принятие законопроекта, однако протестующие требуют его полного и окончательного отзыва. В воскресенье глава Гонконга была вынуждена принести извинения жителям Гонконга.