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16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

64 парашютиста совершили завораживающий прыжок с гирляндами ночью (видео)

И побили мировой рекорд.

Группа парашютистов побила мировой рекорд по самым массовым ночным прыжкам с парашютом. В трюке принимали участие 64 спортсмена. Они выпрыгнули из самолета над пустыней в Элой в американском штате Аризона.

Массовый ночной прыжок снял на камеру 46-летний фотограф Ласло Андакс. Он отметил, что впервые в жизни видел такое большое количество парашютистов, выполняющих трюк в ночное время.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам фотографа, для выполнения прыжка нужна была ясная и безветренная погода и хорошая видимость.

Все парашютисты были одеты в светоотражающие костюмы, дополненные светодиодными рождественскими гирляндами — они обеспечивали экстремалам необходимую видимость для выполнения маневров.

На земле также стояли машины с включенными фарами, которые указывали направление посадки. В итоге все прошло гладко, и группа парашютистов теперь может похвастаться установленным мировым рекордом.

Екатерина Гура

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