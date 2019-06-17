16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
64 парашютиста совершили завораживающий прыжок с гирляндами ночью (видео)
И побили мировой рекорд.
Группа парашютистов побила мировой рекорд по самым массовым ночным прыжкам с парашютом. В трюке принимали участие 64 спортсмена. Они выпрыгнули из самолета над пустыней в Элой в американском штате Аризона.
Массовый ночной прыжок снял на камеру 46-летний фотограф Ласло Андакс. Он отметил, что впервые в жизни видел такое большое количество парашютистов, выполняющих трюк в ночное время.
По словам фотографа, для выполнения прыжка нужна была ясная и безветренная погода и хорошая видимость.
На земле также стояли машины с включенными фарами, которые указывали направление посадки. В итоге все прошло гладко, и группа парашютистов теперь может похвастаться установленным мировым рекордом.
Екатерина Гура