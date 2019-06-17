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16:50 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Максимальное наказание составит до 15 лет лишения свободы.

Источник: РИА Новости

Согласно документу, наказание ужесточится:

  • если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью, — от трех до семи лет лишения свободы (сейчас — до четырех лет).
  • если ДТП привело к гибели человека, — от пяти до двенадцати лет лишения свободы (сейчас — от двух до семи лет).
  • если ДТП привело к гибели двух или более человек, — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы (сейчас — от четырех до девяти лет).

Кроме того, закон ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в статью 263 Уголовного кодекса.

Также к категории тяжких преступлений добавляются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пятнадцати лет лишения свободы.

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