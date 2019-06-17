16:50 (мск), источник: РИА Новости
Путин подписал закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Максимальное наказание составит до 15 лет лишения свободы.
Согласно документу, наказание ужесточится:
Кроме того, закон ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в статью 263 Уголовного кодекса.
Также к категории тяжких преступлений добавляются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пятнадцати лет лишения свободы.