17:59 (мск), источник: Daily Storm
IT вместе со вкусной едой и красивыми женщинами: Зеленский назвал «бренды» Украины
Президент заявил, что его страна должна ассоциироваться с высокими технологиями.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита во Францию рассказал о развитии
«Всегда было представление у всех в мире, что Украина — это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что
Зеленский также рассказал, что в настоящее время более 4% ВВП Украины формируется благодаря
Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал. Наша идея в том, чтобы сделать «страну в смартфоне», и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой.
Зеленский отметил, что на Украине пока нет такого кампуса для стартапов, как в Париже, но власти намерены создать его аналог. По словам президента, для этой цели, возможно, будет использовано здание одного из бывших заводов.
Ранее в июне Зеленский анонсировал подготовку Киевом законопроектов, которые ускорят развитие среднего и малого бизнеса. Главным для реализации такого шага является снижение необходимости контактов с чиновниками для мелких предпринимателей, сказал президент. Зеленский предполагает, что это будет работать по принципу «государство в смартфоне». Речь идет о создании на Украине приложения или портала госуслуг для бизнеса, пояснил глава государства.
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