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13:21 (мск), источник: ТАСС

В финал конкурса «Цифровой прорыв» по итогам второго тура в регионах вышли 54 команды

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/ — Руководитель конкурса Олег Мансуров подчеркнул, что каждый из участников полуфиналов внес большой вклад в развитие национальных проектов.

Свыше 350 специалистов из Якутска, Казани, Великого Новгорода, Перми и Симферополя приняли участие во втором туре региональных полуфиналов конкурса для программистов, дизайнеров и других IT-специалистов «Цифровой прорыв», сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«Во второй волне хакатонов конкурса “Цифровой прорыв” принял участие 351 человек… в финал отобраны 54 лучшие команды», — говорится в релизе.

В пресс-службе отметили, что задания для участников определялись стратегическими направлениями внутренней политики страны.

«На хакатоне им предложили разработать прототипы цифровых продуктов для здравоохранения, образования, науки, государственного управления, транспорта и логистики, а также ЖКХ и городской среды. В экспертный совет и состав жюри конкурса “Цифровой прорыв” вошли представители органов государственной власти и крупнейших компаний — госкорпорации “Росатом”, Mail.ru Group, “Мегафон”, МТС», — отмечается в релизе.

Как подчеркнул заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, хакатон в Казани стал одним из самых ярких этапов второй волны полуфиналов конкурса.

В Татарстане традиционно много специалистов с глубокой экспертизой в информационных технологиях, поэтому выбирать лучшие команды для жюри было непростой задачей. Все представленные проекты были на очень высоком уровне. В итоге на финальный хакатон приглашения получили 15 команд.
Владислав Даванков
заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей»

В свою очередь руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров отметил, что каждый из участников полуфиналов внес большой вклад в развитие нацпроектов. «Мы надеемся, что в финале конкурса участники покажут все свои возможности и создадут прототипы инновационных решений, которые изменят жизнь россиян уже в ближайшие год», — сказал Мансуров.

В пресс-службе напомнили, что заключительный этап состязания специалистов в сфере IT пройдет в сентябре в Казани. В нем примут участие команды — финалисты регионального этапа, который проходит в 40 городах России с 8 июня по 28 июля.

О конкурсе

Конкурс «Цифровой прорыв», который входит в линейку платформы «Россия — страна возможностей», начался 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тыс. человек. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть для своей команды 500 тыс. рублей.

Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления «Сенеж».

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

АНО «Россия — страна возможностей» была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

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