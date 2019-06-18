В финал конкурса «Цифровой прорыв» по итогам второго тура в регионах вышли 54 команды

Свыше 350 специалистов из Якутска, Казани, Великого Новгорода, Перми и Симферополя приняли участие во втором туре региональных полуфиналов конкурса для программистов, дизайнеров и других IT-специалистов «Цифровой прорыв», сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
«Во второй волне хакатонов конкурса “Цифровой прорыв” принял участие 351 человек… в финал отобраны 54 лучшие команды», — говорится в релизе.
В пресс-службе отметили, что задания для участников определялись стратегическими направлениями внутренней политики страны.
«На хакатоне им предложили разработать прототипы цифровых продуктов для здравоохранения, образования, науки, государственного управления, транспорта и логистики, а также ЖКХ и городской среды. В экспертный совет и состав жюри конкурса “Цифровой прорыв” вошли представители органов государственной власти и крупнейших компаний — госкорпорации “Росатом”, Mail.ru Group, “Мегафон”, МТС», — отмечается в релизе.
Как подчеркнул заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, хакатон в Казани стал одним из самых ярких этапов второй волны полуфиналов конкурса.
В Татарстане традиционно много специалистов с глубокой экспертизой в информационных технологиях, поэтому выбирать лучшие команды для жюри было непростой задачей. Все представленные проекты были на очень высоком уровне. В итоге на финальный хакатон приглашения получили 15 команд.
Владислав Даванковзаместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей»
В свою очередь руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров отметил, что каждый из участников полуфиналов внес большой вклад в развитие нацпроектов. «Мы надеемся, что в финале конкурса участники покажут все свои возможности и создадут прототипы инновационных решений, которые изменят жизнь россиян уже в ближайшие год», — сказал Мансуров.
В пресс-службе напомнили, что заключительный этап состязания специалистов в сфере IT пройдет в сентябре в Казани. В нем примут участие команды — финалисты регионального этапа, который проходит в 40 городах России с 8 июня по 28 июля.
Конкурс «Цифровой прорыв», который входит в линейку платформы «Россия — страна возможностей», начался 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тыс. человек. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.
По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть для своей команды 500 тыс. рублей.
Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления «Сенеж».
Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.
АНО «Россия — страна возможностей» была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.