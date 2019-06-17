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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Колумбии приготовили самую большую чашку кофе (видео)

Но это не единственный установленный рекорд.

20-тонную чашку кофе приготовили в Колумбии.

Ее установили на центральной площади города Чинчина в самом сердце кофейного региона страны. Инициаторы намерены попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но это не единственный рекорд, который здесь хотят установить. На площади устроили самую многолюдную дегустацию кофе. Чтобы попробовать ароматный напиток, выстроилась длинная очередь.

Считается, что разведением кофе в Колумбии занялись монахи-иезуиты в начале XVIII века. Производство кофе в этой стране имеет ряд особенностей. С 2007 года торговая марка «Колумбийский кофе» защищена законодательством Европейского союза, и применяется только к кофе, выращенному на территории Колумбии.

Колумбия занимает второе место в мире после Бразилии по экспорту арабики.

Анна Лысенко

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