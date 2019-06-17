17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Колумбии приготовили самую большую чашку кофе (видео)
Но это не единственный установленный рекорд.
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Но это не единственный установленный рекорд.
20-тонную чашку кофе приготовили в Колумбии.
Ее установили на центральной площади города Чинчина в самом сердце кофейного региона страны. Инициаторы намерены попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
Но это не единственный рекорд, который здесь хотят установить. На площади устроили самую многолюдную дегустацию кофе. Чтобы попробовать ароматный напиток, выстроилась длинная очередь.
Считается, что разведением кофе в Колумбии занялись
Колумбия занимает второе место в мире после Бразилии по экспорту арабики.
Анна Лысенко