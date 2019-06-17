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19:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянский режиссер создает безумные малобюджетные блокбастеры

Странно, но талантливо.

45-летний итальянец Андреа Рикка может похвастаться более чем 50-тысячной армией поклонников на YouTube. Дело в том, что Рикка уже более 10 лет создает запоминающиеся малобюджетные короткометражки в стиле научной фантастики и хоррора.

С помощью примитивной компьютерной графики и огромной фантазии режиссер рисует совершенно безумных существ и «снимает» с ними малобюджетные блокбастеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зачастую Рикка сам исполняет в фильмах главные роли, но иногда приглашает для съемок и своих друзей. Гигантские скорпионы и акулы-пауки терроризируют целые города в фантазийных мирах итальянца, но выглядят эти странные фильмы очень талантливо.

Екатерина Гура

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