19:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итальянский режиссер создает безумные малобюджетные блокбастеры
Странно, но талантливо.
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Странно, но талантливо.
45-летний итальянец Андреа Рикка может похвастаться более чем 50-тысячной армией поклонников на YouTube. Дело в том, что Рикка уже более 10 лет создает запоминающиеся малобюджетные короткометражки в стиле научной фантастики и хоррора.
С помощью примитивной компьютерной графики и огромной фантазии режиссер рисует совершенно безумных существ и «снимает» с ними малобюджетные блокбастеры.
Зачастую Рикка сам исполняет в фильмах главные роли, но иногда приглашает для съемок и своих друзей. Гигантские скорпионы и
Екатерина Гура