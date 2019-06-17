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19:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец вместо виллы купил полоску земли за 9 тысяч долларов

Его никто не предупредил о подвохе.

Кервилл Холнес из американского городка Тамарак в штате Флорида совершил, пожалуй, самую ужасную сделку в своей жизни. Не так давно мужчина поучаствовал в онлайн-аукционе своего округа Броуард, где были выставлены на продажу пустующие участки земли. Таким образом местные власти хотели получить с них хоть какой-то налог.

Кервилл сразу заприметил на фото очень милый участок с виллой и принялся делать ставки. Он соревновался с тремя людьми, и, предложив цену в 9100 долларов, победил.

Но радость быстро сменилась гневом. Как оказалось, мужчина купил вовсе не шикарный дом, а крохотную полоску земли длиной 30 метров и шириной 0,3 метра, которая разделяет два въезда в гаражи.

Настоящая стоимость этого клочка земли составляет всего 50 долларов, и, вероятно, никто не ожидал, что его захотят купить за 9 тысяч.

Узнав о своей ошибке, Кервилл поспешил аннулировать сделку. Он считает, что администрация округа ввела его и других покупателей в заблуждение: продаваемый участок не был выделен на фото, а на сайте продавца и вовсе говорилось о продаже виллы. При этом местные власти все отрицают и советуют в следующий раз внимательнее читать документы.

Теперь американец намерен пойти в суд и доказать, что в процедуре продажи участка были нарушения.

Екатерина Гура

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