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19:32 (мск), источник: Lenta.Ru

BadComedian и раскритикованная им кинокомпания пошли на мировую

Блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение. Его детали пока не раскрываются, сообщил «Ленте.ру» адвокат Баженова Сергей Панченко.

Стороны достигли соглашения об урегулировании спора. Согласно соглашению, стороны считают данный инцидент урегулированным. На судебном заседании 24 июня мировое соглашение должно быть надлежащим образом процессуально оформлено Красногорским судом.
Сергей Панченко
Адвокат блогера Евгения Баженова
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Ранее сотрудники кинокомпании заявили, что обсуждать примирение с блогером они согласны лишь в публичном поле. Ролик BadComedian, где тот рассказал об иске, они назвали давлением на организацию. Спор с блогером в Kinodanz назвали экономическим вопросом.

Сам Баженов утверждал, что данные о желании Kinodanz пойти на мировую не соответствует действительности. Он уточнил, что его юристы напрямую контактировали с компанией, однако попытки встречи не предпринимались.

Kinodanz подала в суд на Баженова в начале 2019 года. По мнению истца, блогер превысил нормы цитирования картины «За гранью реальности» в своем видеообзоре. В своем иске организация потребовала от ответчика удаления ролика и компенсационных выплат в размере миллиона рублей. Сам BadComedian счел это нападками на свободу слова.

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