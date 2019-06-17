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20:50 (мск), источник: Известия

Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году

Число жителей Земли через 30 лет увеличится на два млрд человек и составит 9,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные доклада Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованного в понедельник, 17 июня.

Источник: CC0/3005398

«Новые демографические прогнозы указывают на то, что девять стран составят более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты Америки (в порядке убывания ожидаемого роста)», — отмечается в докладе.

Согласно исследованию, Индия обгонит Китай и станет самой густонаселенной страной в мире.
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2 апреля стало известно, что в 2019 году численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек. Отмечалось, что население Земли становится всё старше и мобильнее, а также более пространственно сконцентрированным. По данным ООН, в течение последних 25 лет средняя продолжительность жизни на планете выросла с 64,9 года до 72,3 года. К 2030 году этот показатель увеличится еще примерно на два года.

По прогнозам ООН, в 2050 году больше 70% людей будут жить в странах с более низким показателем рождаемости, необходимого для воспроизводства.

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