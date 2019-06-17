У вокалиста Megadeth обнаружили рак горла

«Мне поставили диагноз рака горла. С этим придется считаться и принимать во внимание в дальнейшем, хотя мне и раньше приходилось преодолевать препятствия», — отметил музыкант. По его словам, врачи подготовили ему план лечения, который, по их оценке, имеет «шанс в 90% на успех».
«К сожалению, это потребует отмены большинства выступлений, запланированных на этот год. Тур Megacruise 2019 состоится, группа примет в нем участие в той или иной форме», — уточнил вокалист.
Megadeth, которая наряду с группами Metallica, Anthrax и Slayer входит в «большую четверку трэш-метала», была основана Мастейном и бас-гитаристом Дэвидом Эллефсоном в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в 1983 году.
Группа, в состав которой сейчас входят также Кико Лоурейро и Дирк Вербурен, записала более пятнадцати альбомов. Номинировалась 12 раз на самую престижную в США музыкальную премию «Грэмми», завоевав эту награду за лучшее исполнение в стиле «метал» (Dystopia) в 2016 году.