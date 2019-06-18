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03:58 (мск), источник: Российская газета

В России ввели новый штраф

Уже этим летом любителям костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима «чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров».

Источник: AP 2019

Президентом подписан закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводится в лесах в случае возникновения крупных пожаров. Посещать леса в этом случае запрещено. Но россияне запрет игнорируют и, более того, разводят костры, нарушая правила пожарной безопасности, отмечают специалисты.

По вине людей возникает 80 процентов лесных пожаров. Однако ситуация сложилась парадоксальная. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях ЧС предусмотрены не были. Теперь они есть. Граждане заплатят от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч. Назначены штрафы и для юрлиц. Они значительно выше.

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