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05:01 (мск), источник: Российская газета

Еще одни льготники не будут платить взносы на капремонт

Герои СССР, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и совместно проживающие с ними члены семей больше не должны будут платить взносы на капремонт. Закон об этом вступает в силу сегодня, 18 июня.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, эти россияне освобождены от оплаты всех «жировок». А именно — от платы за пользование жилым помещением, его содержание. В том числе — от платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в нем, за общедомовую холодную и горячую воду, электроэнергию, за отведение сточных вод.

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Также им не нужно платить за коммунальные услуги — холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию, за газ. В том числе — за бытовой газ в баллонах, за твердое топливо (если в доме печное отопление). А также за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Бесплатны для них и услуги вневедомственной охраны вне зависимости от вида жилищного фонда. Аналогичные льготы есть и у Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Они тоже вместе с членами их семей освобождаются новым законом от платы за капремонт и оплаты всех общедомовых квитанций — от услуг по управлению многоквартирным домом до отведения сточных вод в целях содержания общего имущества. Также им не нужно платить за домашний телефон.

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