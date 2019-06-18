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09:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пакистанский политик случайно превратился в кота

Пресс-конференция пакистанского политика Шауката Юсафзая, которая транслировалась в прямом эфире в «Фейсбуке», превратилась в фарс из-за случайно включенного фильтра, сделавшего из него кота.

Источник: AFP 2019

Шаукат Юсафзай проводил брифинг с журналистами, когда кошачий фильтр неожиданно включился.

В «Фейсбуке», тут же посыпались комментарии, но Юсафзай, не подозревая, во что его превратили, продолжал отвечать на вопросы журналистов.

Позже, узнав о том, что произошло, он назвал это курьезное происшествие простой ошибкой, к которой не стоит относиться слишком серьезно:

Это случилось не только со мной. Двое человек, сидевших рядом, тоже оказались жертвами кошачьего фильтра.
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Представители партии «Техрик-е-Инсаф» (PTI) руководят провинцией Хайбер-Пахтунхва, находящейся на северо-западе Пакистана.

Партия заявляет, что один из сотрудников случайно допустил ошибку во время пресс-конференции.

«Предприняты все необходимые меры, чтобы этого не повторялось в будущем», — говорится в заявлении партии.

Видеозапись брифинга, транслировавшегося на официальной странице партии в «Фейсбуке», была удалена через несколько минут после его завершения.

Но, к сожалению для Шауката Юсафзая, подобные превращения так просто не забываются. Скриншоты политика с кошачьими ушами и усами разлетелись по соцсетям.

«Если верить правительственной команде, отвечающей за соцсети, в кабинете министров у нас теперь есть кот».

«Это произошло сегодня, когда пресс-служба PTI забыла отключить в прямом эфире пресс-конференции в “Фейсбуке” кошачий фильтр. Выглядит мило».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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