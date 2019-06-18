Пакистанский политик случайно превратился в кота

09:25 (мск), источник: BBC News Русская служба
Шаукат Юсафзай проводил брифинг с журналистами, когда кошачий фильтр неожиданно включился.
В «Фейсбуке», тут же посыпались комментарии, но Юсафзай, не подозревая, во что его превратили, продолжал отвечать на вопросы журналистов.
Позже, узнав о том, что произошло, он назвал это курьезное происшествие простой ошибкой, к которой не стоит относиться слишком серьезно:
Это случилось не только со мной. Двое человек, сидевших рядом, тоже оказались жертвами кошачьего фильтра.
Представители партии «Техрик-е-Инсаф» (PTI) руководят провинцией
Партия заявляет, что один из сотрудников случайно допустил ошибку во время
«Предприняты все необходимые меры, чтобы этого не повторялось в будущем», — говорится в заявлении партии.
Видеозапись брифинга, транслировавшегося на официальной странице партии в «Фейсбуке», была удалена через несколько минут после его завершения.
Но, к сожалению для Шауката Юсафзая, подобные превращения так просто не забываются. Скриншоты политика с кошачьими ушами и усами разлетелись по соцсетям.
«Если верить правительственной команде, отвечающей за соцсети, в кабинете министров у нас теперь есть кот».
«Это произошло сегодня, когда