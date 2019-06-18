Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Превосходство над русскими: чем аукнутся для Польши слова Дуды
В России появилась трасса с 40-километровой сплошной линией
Названы регионы России, где чаще всего болеют раком
Что не так с твоим гардеробом: рассказывает звездный стилист
На сколько подорожает жилье после реформы в строительстве?
Конец эволюции человекаПочему нам уже не стать выше, сильнее и выносливее
На Западе Украины может начаться гражданская война: эксперт
Голикова о переходе на 4-дневную рабочую неделю
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Не ожидал никто: тайна группы Дятлова раскрыта
Орнелла Мути выбрала Путина вместо работы и сядет в тюрьму
Лиля Новикова найдена мертвой в своей квартире
Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным
Кудрин: «Бедность в стране стала позором»
Чулпан Хаматова показала редкое фото средней дочки
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну необычное имя
Как заставить интерьер выглядеть дорого: 13 бюджетных способов
Подмосковью пообещали меньше строек
Фоторепортажи
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
15Закон джунглей
09:50 (мск), источник: Популярная механика

Антитела из птичьих яиц решили проблему аллергии на кошек

Крупный производитель средств по уходу за домашними животными и продуктов питания для кошек, опубликовал результаты длительного исследования, целью которого являлся поиск возможностей снижения риска аллергии на кошек.

Источник: KatinkavomWolfenmond/СС0

Сотрудники научного отдела компании Purina предлагают ввести в рацион питомцев ингредиенты на основе специфического иммуноглобулина из птичьих яиц, что, по их данным, существенно снижает выработку белков-аллергенов в организмах кошек.

Новость
10 ложных аллергенов, которых вы боитесь зря

Десятилетнее исследование Purina Institute показало, что антитела IgY блокируют выработку белков-аллергенов (Fel d1) в организме кошек.

Введение в рацион дополнительного яичного продукта с высоким содержанием этого иммуноглобулина позволяет уже через три недели после начала диеты вполовину снизить содержание Fel d1 на шерсти домашних животных.

Эффект проявился у 97% подопытных питомцев, а негативных воздействий на их физиологию зарегистрировано не было. По мнению учёных, успешное завершение клинических испытаний и появление такого продукта на полках магазинов может значительно улучшить жизнь тех людей, которые хотели бы общаться с владельцами кошек или завести их себе, но не могут из-за резкого иммунного ответа.

Аллергия на кошек чрезвычайно распространена и от нее страдает до 20% взрослого населения Земли. Наиболее часто ее связывают со специфичным для кошек белком Fel d1, который вырабатывается в слюнных и сальных железах. В процессе умывания он переносится на шерсть, а затем распространяется в окружающую среду с отдельными волосками и чешуйками кожи.

Ранее считалось, что единственный способ восстановить нормальный уровень жизни для аллергиков — это полностью устранить контакт с кошками.
Новости
От любви до герпеса: опасно ли целовать домашних животных

Иммуноглобулин Y (IgY) является одним из основных антител в крови птиц, рептилий и двоякодышащих рыб. Наибольшая его концентрация встречается в желтке яиц, что делает его очень удобным объектом для исследований — многие птицы способны нести их каждый день.

IgY является функциональным и структурным аналогом иммуноглобулина G, который играет ведущую роль во внеклеточном иммунном ответе млекопитающих. В его задачи входит агглютинация (окружение слоем антигенов) патогенов и направление фагоцитов к ним, запуск цепочки реакций по производству белков, способствующих уничтожению вредоносных бактерий, а также распознавание и связывание токсинов.

Опрос: россияне назвали самую распространенную аллергию
Во время загрузки произошла ошибка.
20 мая© Ньюстюб
 Двойная звезда в 16 тыс. световых лет от Земли ведет себя странно
Huawei выпустил уже миллион устройств с собственной ОС
Посол Украины в Германии обвинил немцев в «предательстве»
В России ввели новый штраф
Еще одни льготники не будут платить взносы на капремонт
Россияне массово заговорили об обязанности отслужить в армии
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Эксперты рассказали, кому принадлежит земля в России
«Взвод НЛО» засняли в небе над Санкт-Петербургом
Здоровье
Россиян-льготников обманывают Нарушены права пациентов.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Кортни Кокс отметила 55-летие с постаревшими звездами «Друзей» Актрисы воссоединились на торжестве
Авто
Очень красивый российский кроссовер будет стоить миллион рублей Российский офис марки Renault опубликовал полный прайс-лист на модель Arkana
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Дети
8 причин водить ребенка в садик летом Не стоит расстраиваться, если у вас под боком нет ни дачи, ни бабушки, а отпуск светит только в сентябре
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь