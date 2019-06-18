Антитела из птичьих яиц решили проблему аллергии на кошек

Сотрудники научного отдела компании Purina предлагают ввести в рацион питомцев ингредиенты на основе специфического иммуноглобулина из птичьих яиц, что, по их данным, существенно снижает выработку белков-аллергенов в организмах кошек.
Десятилетнее исследование Purina Institute показало, что антитела IgY блокируют выработку белков-аллергенов (Fel d1) в организме кошек.
Введение в рацион дополнительного яичного продукта с высоким содержанием этого иммуноглобулина позволяет уже через три недели после начала диеты вполовину снизить содержание Fel d1 на шерсти домашних животных.
Эффект проявился у 97% подопытных питомцев, а негативных воздействий на их физиологию зарегистрировано не было. По мнению учёных, успешное завершение клинических испытаний и появление такого продукта на полках магазинов может значительно улучшить жизнь тех людей, которые хотели бы общаться с владельцами кошек или завести их себе, но не могут из-за резкого иммунного ответа.
Аллергия на кошек чрезвычайно распространена и от нее страдает до 20% взрослого населения Земли. Наиболее часто ее связывают со специфичным для кошек белком Fel d1, который вырабатывается в слюнных и сальных железах. В процессе умывания он переносится на шерсть, а затем распространяется в окружающую среду с отдельными волосками и чешуйками кожи.
Ранее считалось, что единственный способ восстановить нормальный уровень жизни для аллергиков — это полностью устранить контакт с кошками.
Иммуноглобулин Y (IgY) является одним из основных антител в крови птиц, рептилий и двоякодышащих рыб. Наибольшая его концентрация встречается в желтке яиц, что делает его очень удобным объектом для исследований — многие птицы способны нести их каждый день.
IgY является функциональным и структурным аналогом иммуноглобулина G, который играет ведущую роль во внеклеточном иммунном ответе млекопитающих. В его задачи входит агглютинация (окружение слоем антигенов) патогенов и направление фагоцитов к ним, запуск цепочки реакций по производству белков, способствующих уничтожению вредоносных бактерий, а также распознавание и связывание токсинов.