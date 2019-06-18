Поликлиникам предложили присваивать звезды по примеру отелей

«В рамках Послания президента Федеральному Собранию была поставлена задача брендировать поликлиники, поставить на них те самые “звездочки”, чтобы они были настоящими бережливыми, а не просто делали красивую картинку и регистратуру», — заявила заместитель директора профильного департамента Минздрава Эльмира Вергазова.
Она также добавила, что министерство совместно с Росздравнадзором в настоящее время разрабатывают принципы сертификации медицинских учреждений.
В качестве критериев предлагается использовать основные проблемы в организации работы поликлиник: длительное ожидание в регистратуре, невозможность дозвониться, непродуманное расположение отделений и кабинетов, отсутствие навигации и комфортных зон ожидания и другие.
По словам Вергазовой, вслед за поликлиниками бережливыми предполагается сделать стационары, а также детские поликлиники. Всего к 2024 году на данный стандарт должны перейти почти семь тысяч медицинских учреждений.
Проект «Бережливая поликлиника» был запущен Минздравом в ноябре 2016 года. Его цель — повысить доступность и качество медицинских услуг и улучшить работу лечебных учреждений. В частности, должно сократиться время пребывания пациентов в поликлинике, также происходит оптимизация работы регистратуры и повышается общая производительность медицинского учреждения.