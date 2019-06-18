Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон возмущен из-за убитых в Крыму британцев: мгновенный ответ
Военные «уронили» комплекс «Панцирь» из-за ямы на дороге (фото)
10 ложных аллергенов, которых вы боитесь зря
Кортни Кокс отметила 55-летие с постаревшими звездами «Друзей»
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Конец эволюции человекаПочему нам уже не стать выше, сильнее и выносливее
На Западе Украины может начаться гражданская война: эксперт
Голикова о переходе на 4-дневную рабочую неделю
СМИ: Лазарев после сообщений о свадьбе улетел отдыхать с мужчиной
Смертельный отдых: что убило целую семью из РФ
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Жена Федора Бондарчука вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Губительная болезнь, вызванная дефицитом витаминов
Рома Зверь показал подросших дочек
Роды девушки Тимати будут стоить 2 миллиона рублей
Кровавая драка между грузинами и русскими в Стамбуле: есть убитые
Газ дошел до Европы в обход России
Фоторепортажи
12Исполняется 20 лет марш-броску на Приштину
15Закон джунглей
12:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые раскрыли секрет щенячьего взгляда

Не можете устоять перед щенячьим взглядом? Неудивительно, ведь собаки специально делают невинные глазки, чтобы манипулировать чувствами хозяина, пришли к выводу ученые.

Источник: Skitterphoto/СС0

Мышцы в районе глаз, ответственные за тот самый взгляд, — приятный и понятный человеку — появились у собак в ходе эволюции.

Новости
Щенок умилительно танцует, пока ждет еду (видео)

Ученые из Британии и США сравнили анатомию собак и волков и обнаружили, что у собак есть нечто, чего нет у волков — небольшой мышцы, позволяющей им поднимать внутреннюю бровь домиком, в результате чего и появляется «детское» выражение беспомощности, устоять перед которым могут единицы.

«Мы получили убедительные свидетельства того, что у собак после одомашнивания появились новые мышцы, которые позволяют им, в отличие от волков, менять положение бровей», — говорит руководитель исследования, профессор Джулианна Камински из Портсмутского университета в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

«Когда собака пользуется этой мышцей, у владельца возникает непреодолимое желание взять животное под защиту», — продолжает она.

«Выразительные брови»

Эти мышцы позволяют собакам приводить в движение брови, придавая морде различные выражения, которые создают впечатление понимания и сочувствия.

Благодаря этому визуально увеличивается размер глаз собаки, что имитирует поведение человека в момент грусти, а также делает их больше похожими на щенков.

По её словам, люди подсознательно оказывают предпочтение таким собакам, защищая их и отбирая для размножения, что дает им эволюционное преимущество и закрепляет эти способности на генетическом уровне.

Умильный взор собаки

Данные, полученные американскими и британскими учеными в области анатомии и сравнительной психологии, свидетельствуют о том, что способности менять выражение «лица» появились у собак в течение тысяч лет в результате совместной жизни с людьми.

Новости
Щенок по имени Халк разрушил кухню своего хозяина

Более ранние исследования показали, что собаки склонны принимать беспомощное «щенячье» выражение в тот момент, когда человек смотрит на них; это заставляет предположить, что речь идет о намеренном поведении, которое рассчитано на реакцию человека.

Соавтор исследования, профессор анатомии Энн Берроуз из университета Дюкейна в США указывает, что изменения в лицевых мускулах собаки появились чрезвычайно быстро с точки зрения эволюции, и что они могут считаться непосредственным результатом тесного общения между человеком и собаками.

Эти результаты, говорит профессор Бриджет Уоллер из Портсмутского университета, свидетельствуют о том, насколько важны сигналы, посылаемые выражением лица в любом виде социального взаимодействия, в том числе и между разными видами.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Трагедия на Сямозере: можно ли было избежать гибели детей?
Российским властям запретили отказывать в митингах из-за непрописанных м...
Песков счел эмоциональными слова Кудрина о «социальном взрыве»
Пропавший при выполнении трюка индийский фокусник найден мертвым
В России ввели новый штраф
Кремль ответил на слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Телеведущая встретила саму себя в эфире и поразилась
От взносов на капремонт освобождена новая категория льготников
Здоровье
Россиян-льготников обманывают Нарушены права пациентов.
Hi-Tech
Huawei с огромным экраном менее чем за 20 тысяч рублей «Бюджетник» с вау-эффектом.
Кино
Лада Дэнс и Пересильд с Учителем на последних премьерах в Сочи На «Кинотавре» состоялись завершающие показы в рамках основной программы фестиваля
Авто
Первый тест нашумевшего Renault Arkana От миллиона до полутора, необычный кузов и российское происхождение – пробуем интригующую новинку в деле!
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
В Москве снова украли квартиру с помощью электронной подписи
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Дети
8 причин водить ребенка в садик летом Не стоит расстраиваться, если у вас под боком нет ни дачи, ни бабушки, а отпуск светит только в сентябре
Леди
Надежда Бабкина с молодым мужем показали чувства на публике Пара умилила поклонников.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь