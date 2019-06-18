13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница из США создает удивительные цветочные композиции из бисера и блесток
Но за ее творчеством стоит четкий математический расчет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Но за ее творчеством стоит четкий математический расчет.
Чикагская художница и дизайнер Деви Валлабханени
Одна из основных серий ее работ — ботаническая вышивка бисером, в которой Деви объединила математику с творчеством. Она создала в Excel алгоритм, который помогает ей делать завораживающие цветочные букеты и композиции из множества элементов.
Бусы, бисер, блестки и другие предметы отделки она нанизывает на проволоку, и в результате получаются красивые цветочные скульптуры.
Екатерина Гура