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13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница из США создает удивительные цветочные композиции из бисера и блесток

Но за ее творчеством стоит четкий математический расчет.

Чикагская художница и дизайнер Деви Валлабханени когда-то работала бухгалтером, но страсть к творчеству пересилила, и теперь она шьет, вяжет и вышивает, создавая удивительные произведения искусства.

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Одна из основных серий ее работ — ботаническая вышивка бисером, в которой Деви объединила математику с творчеством. Она создала в Excel алгоритм, который помогает ей делать завораживающие цветочные букеты и композиции из множества элементов.

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Бусы, бисер, блестки и другие предметы отделки она нанизывает на проволоку, и в результате получаются красивые цветочные скульптуры.

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Екатерина Гура

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