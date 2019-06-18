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13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Город будущего: фотограф показал ночной Токио в неоновых огнях

Эти снимки напоминают кадры из фантастического фильма.

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фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Токийский фотограф Хосокава Рёхэй с помощью своей камеры создает завораживающие фото ночной японской столицы — вечно движущегося и яркого города, который никогда не спит.

С помощью длинной выдержки Рёхэй получает полуразмытые снимки, которые отражают сумасшедший ритм Токио.

Неоновые лампы и вывески, а также мокрые улицы после дождя являются главным вдохновением фотографа.

Екатерина Гура

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