13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Город будущего: фотограф показал ночной Токио в неоновых огнях
Эти снимки напоминают кадры из фантастического фильма.
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Эти снимки напоминают кадры из фантастического фильма.
Токийский фотограф Хосокава Рёхэй с помощью своей камеры создает завораживающие фото ночной японской столицы — вечно движущегося и яркого города, который никогда не спит.
С помощью длинной выдержки Рёхэй получает полуразмытые снимки, которые отражают сумасшедший ритм Токио.
Неоновые лампы и вывески, а также мокрые улицы после дождя являются главным вдохновением фотографа.
Екатерина Гура