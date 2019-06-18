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17:12 (мск), источник: Интерфакс

Минтруда предложило сократить расходы бюджета на маткапитал на 38 млрд рублей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — В Пенсионном фонде России подтвердили эти планы.

Источник: AP 2019

Министерство труда и соцзащиты предложило в проекте бюджета на три года сократить запланированный объем средств на предоставление материнского капитала в 2020—2021 годах более чем на 38 млрд рублей. Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, это предложение подготовлено к к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

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Минтруда предложило сократить бюджетные ассигнования на маткапитал, а 2020 году на 18,28 млрд рублей (до 318,76 млрд рублей вместо прежних 337,045 млрд рублей), в 2021 году — на 19,89 млрд рублей (ранее 347,5 млрд рублей, теперь 327,6 млрд рублей). При этом в 2022 году ведомство предложило выделить на эти цели 298,87 млрд рублей.

Правовые основы получения материнского капитала не изменятся, его будут получать все, кто имеет на него право, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда. Однако там допустили, что бюджетные параметры «могут корректироваться».

В Пенсионном фонде России агентству подтвердили, что уменьшение бюджетных расходов на маткапитал действительно планируется.

В дальнейшем эти параметры могут скорректировать, если поступят данные о росте рождаемости, добавил представитель фонда. На вопрос, не связана ли корректировка с уменьшением прогноза рождаемости, он отвечать отказался.

По данным Росстата, рождаемость в России падает последние пять лет.

В 2016 году родилось 1,88 млн детей, в 2017 году — 1,69 млн, а в 2018 году — 1,60 млн. 8 июня замминистра труда Алексей Вовченко заявил на Петербургском экономическом форуме, что падение рождаемости связано с низкими доходами российских семей.

В сентябре 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал будут ежегодно индексировать и в результате его объем, заложенный в бюджет ПФР, к 2021 году вырастет до 489 тысяч рублей. Она отметила, что размер индексации будет зависеть от состояния российской экономики.

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