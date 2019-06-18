20:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне
Почему меняют гранит на площадке у РГБ.
Развернувшиеся у здания Российской государственной библиотеки (РГБ) в центре Москвы работы по благоустройству привлекли внимание
На перекладку гранита на площади перед главным входом в РГБ обратил внимание столичный
Корреспондент «Ъ», посетив 17 июня площадку на углу Моховой и Воздвиженки, обнаружил затянутые сеткой остатки лестницы, экскаватор, нескольких рабочих и штабеля из старого гранита, упакованного в пленку. Обязательного в таких случаях информационного щита на площадке найти не удалось.
На вопрос, в какой компании он получает зарплату, рабочий сказал лишь: «Получаю ее на карточку».
В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы
Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, не исключил, что работы входили и входят в состав закрытого тендера на благоустройство зоны вокруг Кремля, разглашать детали которого в мэрии не имеют права.
В 2016—2017 годах на территориях вокруг режимного объекта Кремля действительно проводилось масштабное благоустройство.
На сайте госзакупок фигурируют сразу два закрытых конкурса по выполнению подрядных работ по благоустройству на Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Манежной улице, Охотном Ряду, Старой площади и других территориях у Кремля. В марте 2016 года столичный департамент капремонта объявлял закрытый конкурс на это на 2,6 млрд руб., а в декабре 2016 года — дополнительный тендер на те же адреса на 857,8 млн руб. Перечень работ и смет, как и итоги конкурса не публиковали. По условиям документацию мог получить лишь участник, подтвердивший организатору конкурса право оказания услуг с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
В рамках этих тендеров, очевидно, и были проведены в 2016 году работы по текущему ремонту лестницы на площади у РГБ. Это фактически подтвердил прораб стройплощадки, не назвавший своего имени, с которым корреспонденту «Ъ» удалось 17 июня пообщаться на месте.
«Тут старый гранит еще советский лежит. А теперь указ вышел, и плита будет новая», — сообщил прораб стройплощадки, затруднившись пояснить, какой документ он имеет в виду.
По данным Kartoteka.ru, в ЕГРЮЛ зарегистрированы две компании с похожим названием — ООО «Росдорпроект» в Уфе и ООО «РосДорПроект» в
Судя по сайту госзакупок, в «РосДорПроекте» не подавали заявок на участие в конкурсах о столичном благоустройстве, но компания, вероятно, могла быть нанята в качестве подрядчика. Выяснить это в самой компании не удалось: указанные в регистрационных данных телефоны оказались ошибочными. Партнер юрфирмы ЮСТ Александр Боломатов говорит, что ликвидация юрлица никак не ограничивает его деятельность, в том числе как подрядчика.
Этот процесс может быть длительным, и в ходе ликвидации компания может завершать неисполненные договоры, а также заключать новые.
Единственному владельцу «РосДорПроекта» Мушегу Малхасяну, по данным Kartoteka.ru, также принадлежит 51% ООО ДСУ-9. На счету этой компании в 2015—2016 годах есть четыре исполненных контракта с ФГУП «Атэкс» ФСО России на общую сумму 544 млн руб.: речь идет о комплексном благоустройстве различных участков Рублевского и Можайского шоссе. Отметим, что ФГУП «Атэкс» ФСО России часто выступает подрядчиком при строительстве государственных объектов — так, в 2012 году эта компания реконструировала и строила новые здания Мосгордумы на Страстном бульваре. В 2018 году ГСУ СКР расследовало уголовное дело о хищении 1,3 млрд руб. в ходе строительства и реконструкции объектов в резиденции президента РФ в
Отметим также, что 24,5% ООО ДСУ-9, согласно данным Kartoteka.ru, принадлежит Левченко Александру Николаевичу. Точно так же зовут бывшего заместителя руководителя столичного департамента градостроительной политики (в правительстве
По словам прораба стройплощадки у РГБ, его компания также ведет работы в Ветошном переулке и на Биржевой площади. Вероятно, речь идет о комплексном благоустройстве Ильинки, Ипатьевского, Никитникова, Ветошного, Старопанского, Большого Черкасского и Никольского переулков: закрытый тендер на эти работы на сумму 462,5 млн руб. был объявлен столичным департаментом капремонта в апреле. Как и в предыдущем конкурсе, его документация не публиковалась и могла предоставляться лишь компаниям с правом оказания услуг с использованием сведений, связанных с гостайной.
Александр Воронов